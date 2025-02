大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/ 綜合報導〕道奇今天迎來投捕報到日,當家二刀流球星大谷翔平持續練投進行調整,據日媒《Sponichi Annex》報導指出,大谷翔平的最快球速為87英哩(約140公里),對此本人十分震驚。

大谷翔平今天在外野練投,並請人蹲捕接球,簡單投了13球,包含指叉球和卡特球,速球最快為87英哩,大谷有點不敢相信,連續問了好多次「87?」,並與教練說道:「那前幾天最快肯定有93英哩(約150公里)左右。」

大谷翔平在投球練習結束後,進行約40分鐘的下半身訓練和衝刺短跑,大谷翔平在休息期間也曾與南韓內野手金慧成寒暄,並與山本由伸、佐佐木朗希等人在休息室開心聊天。

