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MLB》前中職洋投狂威續拚大聯盟生涯！ 有望競爭勇士牛棚位置

2025/02/12 08:47

狂威上次在大聯盟出賽是2023年效力費城人隊期間。（資料照）狂威上次在大聯盟出賽是2023年效力費城人隊期間。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾效力台灣的洋投狂威（Dylan Covey），在先前拒絕大都會下放成為自由球員後，在今天被勇士隊以小聯盟約網羅，持續在國聯東區奮戰。

狂威曾在2021、2022年賽季效力中華職棒樂天桃猿隊，出賽33場都是先發，有一場完投，拿下16勝10敗，198.1局投球防禦率3.63，在2023年他與道奇簽下小聯盟約，並在道奇重返大聯盟，儘管遭到釋出，但他馬上獲得費城人隊青睞，在費城人出賽28場，主投39.0局拿下1勝3敗，防禦率3.69。

去年狂威受到肩膀傷勢影響，僅在小聯盟出賽18場，不過他在3A共15局的投球表現優異，防禦率僅1.20，送出16次三振，拿下2次中繼成功與3次救援成功，三振率來到27.6%，保送率12.1%，滾地球率高達71.4%。

休賽季狂威獲得大都會一張大聯盟合約，但卻在不久後因為球隊簽下史坦內克（Ryne Stanek）遭指定讓渡（DFA），在讓渡期過後大都會選擇把狂威下放小聯盟，但狂威拒絕下放因此成為自由球員，如今以小聯盟加入勇士，力拚延續大聯盟生涯。

除了狂威以外，勇士還簽下38歲資深左投迪克曼（Jake Diekman），生涯在大聯盟擁有705場出賽的他，去年於大都會出賽43場，防禦率高達5.63，三振率27.6%，但保送率來到16.6%，他跟狂威有機會成為勇士牛棚的候選人之一。

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