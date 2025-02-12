MLB》洋基春訓沒開始就傳壞消息！ 主戰牛棚、潛力投手都受傷

洋基卡森斯傳傷情。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年在總冠軍賽鎩羽而歸的洋基隊，在還未正式開訓的時刻便受到傷病衝擊，主力牛棚卡森斯（Jake Cousins）有可能無法在開幕戰登板，此外潛力投手畢特（Clayton Beeter）也有受過傷。

根據《The Athletic》記者Brendan Kuty今天洋基總教練布恩（Aaron Boone）在受訪的時候表示，卡森斯因為右手臂拉傷，可能無法進入開季名單：「看起來復健順利，他應該有辦法在下個禮拜開始投球，並從那個時刻開始逐漸提升狀態。」

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此外，布恩也提到，洋基年輕投手畢特也遭遇過一點肩膀的問題，不過布恩指出，這位去年初登板的26歲投手，現在已經從傷病中恢復，並開始登板投球。

30歲的卡森斯在去年透過從白襪的現金交易案轉戰洋基後表現令人驚豔，37場出賽防禦率僅2.37，在季後賽也有6場登板。Brendan Kuty提到，洋基希望今年卡森斯可以在新任終結者威廉斯（Devin Williams）與佈局投手威佛（Luke Weaver）之前，負責球隊的後段局數。

畢特傳出有受傷，但已經能夠登板投球。（資料照）

畢特是在蓋洛（Joey Gallo）交易案中從道奇獲得的潛力新秀，去年他在洋基初登板，主投3.2局送出5K，原本預期有機會競爭洋基後段牛棚的角色。

洋基在今天還從雙城隊的讓渡名單撿來左投韓德瑞克斯（Brent Headrick），並把右投懷特（Owen White）給指定讓渡，27歲的韓德瑞克斯生涯在大聯盟有15場出賽，防禦率3.00，去年在雙城只有一場出賽，投3局失1分，防禦率3.00。

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