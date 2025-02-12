MLB》洋基2屆明星強投處境尷尬！ 布恩讚他精神狀態良好

史卓曼。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星先發投手史卓曼（Marcus Stroman）在休賽季不斷被捲進交易傳聞當中，洋基主帥布恩（Aaron Boone）在今天受訪時提到，他的精神狀態良好，預期他仍是今年球隊先發輪值的一員。

洋基在去年以2年3700萬美元簽下史卓曼，在2024年的前三個月他的防禦率只有2.60，5月更是繳出6場先發3勝1敗，防禦率1.67的佳績，但後續他每個月的防禦率最低只有4.56，9月單月防禦率更是高達8.80。史卓曼例行賽共拿下10勝9敗，防禦率4.31，但在季後賽直接被洋基棄用，沒有出賽。

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洋基在休賽季曾談論過有關史卓曼的交易案，目前他還剩下1年1800萬美元合約，且如果他在今年球季投滿140局的話，還可以獲得2026年1800萬美元的球員選擇權，上季他主投154.2局、近5季平均超過158局，若沒有傷病且正常出賽的話，史卓曼有很高的機率會觸發合約。

布恩在今天談到史卓曼的流言時表示，「圍繞著這個冬天的所有聲音或許讓情況有些尷尬，但我對他的專注度以及身體的狀況感到很滿意。」

此外，布恩也提到史卓曼在來體檢時，兩人也談到他上季的狀況：「情況就是這樣，我們有很多你會期待他能夠先發的球員，史卓曼也是其中一人。我今天有看到他，並有過良好的談話。感覺他精神狀態很好，身體也已經做好準備。最重要的是，我們會讓他為新賽季做好準備。」

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