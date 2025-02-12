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MLB》組「宇宙道奇」仍不保證能連霸 馬恩西談棒球的獨特挑戰

2025/02/12 10:51

道奇三壘手馬恩西。（美聯社）道奇三壘手馬恩西。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇去年奪冠後仍持續大補強，多筆合約包含延遲支付，引發部分球迷不滿、甚至還有人稱是「毀掉棒球」。道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）今天受訪對此表示，「人們總是會找到一些事情抱怨，我們只是盡力最好自己的事情，讓我們處於有利的位置，進入季後賽。」馬恩西認為，這支道奇隊比以往任何時候更渴望贏球。

道奇在休賽季簽下兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、後援火球男史考特（Tanner Scott）、前國聯救援王葉茲（Kirby Yates）、韓職盜壘王金慧成與前明星外野手康佛托（Michael Conforto），以及日本「令和怪物」佐佐木朗希。道奇也簽回T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、崔南（Blake Treinen）、艾德曼（Tommy Edman）。

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）今天在球隊春訓基地受訪表示，「我們不能一直想再成為冠軍。我們甚至還沒打第一場比賽，必須把春訓做好，然後當第一場比賽到來時，就專注那場比賽。但我們不能一直談論世界大賽。」

貝茲。（今日美國）貝茲。（今日美國）

道奇去年奪得隊史第8座世界大賽冠軍，但自2000年洋基隊達成三連霸後（1998-2000年），再也沒有球隊能達成連霸壯舉。

馬恩西指出，「這項運動的特點是，不論你的球隊陣容如何...球隊只要打進季後賽，一切都有可能發生。看看幾年前的響尾蛇隊（指2023年），他們例行賽拿84勝、卻打進世界大賽。從技術上來說，他們去年表現更好，贏了89場例行賽，但卻沒有闖進季後賽。」

「你只要進入季後賽，這項運動任何事都有可能發生。即使你擁有世界上最棒的選手，也不一定能像其他運動那樣主宰比賽。在NBA賽場，如果你擁有球場上最好的選手，大多時候能掌控比賽，但棒球並不是這樣。爭取世界大賽門票一直是個獨特的挑戰。」馬恩西說道。

「我們去年能奪冠，不是因為每天都在談世界大賽。」貝茲表示，「我認為我們去年能奪冠，因為我們專注於眼前的任務，必須繼續關注當下的工作，而不是擔心最終的目標。我們當然有一個最終目標，但必須一步一步來，而不是擔心如何抵達終點。」

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