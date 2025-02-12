亞冬運》跨國組隊取得2勝3敗 女子冰壺隊以賽磨合力求每場進步

李怡君、張佳祺和劉懿玲。（奧會提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日在2025哈爾濱亞洲冬季運動會冰壺項目，台灣男女冰壺隊都有好消息！女子冰壺隊繼以10：2大勝泰國隊，又以9：5贏下卡達隊，收下二連勝。男子隊則是7：4退吉爾吉斯隊收下循環賽首勝。

本屆台灣隊女子冰壺隊派出李怡君、楊格、劉懿玲、張佳祺四人參賽，除了張佳祺外，其餘三人皆旅居美國，也曾在2019年就搭檔參加過國際賽。為了參加本屆亞冬運，她們積極尋找能組成女子隊的隊友，最終遇到了張佳祺，四人攜手參賽。

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隊長楊格說：「我們特別想參加亞冬運，所以一直很積極地尋找台灣本土的球員，希望她們能加入我們一起參加國際賽，剛好在去年的時候有幸認識佳祺。」

回憶當時結緣的經過，張佳祺表示，因為隊友都是台灣人，每年回台灣的時候，都會來冰場認識本土球員，並進行教學。當時透過另一名臺北球員的牽線認識，五人便組隊一起參加國際賽。

台灣並沒有標準的冰壺場地，張佳祺生活的台中甚至連冰場都沒有，想在冰上練習只能往台北跑，或是利用當老師的寒暑假去國外練習。四人為了培養默契，平時會透過視訊討論，也會相約一起移地訓練，為國際賽做準備。

除了要克服練習的困難之外，張佳祺坦言，比較辛苦的部分是語言，隊友們都會講中文，但在打冰壺的時候還是習慣講英文，她也要努力融入。

四人賽前分別從日本和西雅圖來到哈爾濱會合，一起練習時間並不多，只能透過每一場循環賽去做調整，楊格說：「畢竟我們很少在一起打，我們有感覺到透過這次比賽，默契有越來越好。」

首日交手韓國和中國都有較大的比分差距，在調整過後，第二日早上賽程雖不敵哈薩克隊，但晚間面對泰國隊以10：2收勝。昨日面對卡達隊也是計畫中要收下的勝利。前四日賽程結束，台灣女子冰壺隊以2勝3負，排在第六名。

今日將一日雙戰要面對香港隊和日本隊，除了設定要贏下的隊伍外，楊格也期待在面對實力較強的隊伍時，大家每一場都有進步。

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