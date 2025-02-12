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NBA》因東契奇交易案遭球迷狂噓 獨行俠老闆反應令人傻眼

2025/02/12 11:03

獨行俠老闆杜蒙特。（法新社）獨行俠老闆杜蒙特。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠昨日在主場以128：129惜敗國王，現場達拉斯球迷數度對球隊管理層發出噓聲，獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）被鏡頭捕捉到問說：「他們這是在噓我嗎？」影片一出引發熱議，令外界看傻了眼。

獨行俠日前交易掉看板球星東契奇（Luka Doncic）引發球迷不滿，昨日主場與國王的比賽當中許多球迷進場抗議，更有球迷高舉開除總管哈里森（Nico Harrison）的海報，獨行俠老闆杜蒙特自交易案後首度到場觀賽，遭到球迷狂噓，他回到座位時笑著多次問道：「他們這是在噓我嗎？」杜蒙特此舉再度引發球迷怒火，許多網友認為這是在挑釁和嘲諷球迷的行為。

對於交易東契奇，杜蒙特日前受訪表示，東契奇和他心目中的球隊文化不契合，他以「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人為例子，認為這些人對於勝利的執著，才是獨行俠想看到的，暗指東契奇沒有拚戰精神，傻眼言論無疑是雪上加霜。

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