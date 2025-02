NBA》因東契奇交易案遭球迷狂噓 獨行俠老闆反應令人傻眼

獨行俠老闆杜蒙特。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠昨日在主場以128:129惜敗國王,現場達拉斯球迷數度對球隊管理層發出噓聲,獨行俠老闆杜蒙特(Patrick Dumont)被鏡頭捕捉到問說:「他們這是在噓我嗎?」影片一出引發熱議,令外界看傻了眼。

獨行俠日前交易掉看板球星東契奇(Luka Doncic)引發球迷不滿,昨日主場與國王的比賽當中許多球迷進場抗議,更有球迷高舉開除總管哈里森(Nico Harrison)的海報,獨行俠老闆杜蒙特自交易案後首度到場觀賽,遭到球迷狂噓,他回到座位時笑著多次問道:「他們這是在噓我嗎?」杜蒙特此舉再度引發球迷怒火,許多網友認為這是在挑釁和嘲諷球迷的行為。

對於交易東契奇,杜蒙特日前受訪表示,東契奇和他心目中的球隊文化不契合,他以「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)、喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)等人為例子,認為這些人對於勝利的執著,才是獨行俠想看到的,暗指東契奇沒有拚戰精神,傻眼言論無疑是雪上加霜。

Dallas Mavs governor Patrick Dumont was booed by fans while walking to his seats at Monday night's game against the Kings. pic.twitter.com/P28c4NbfOQ