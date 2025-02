NBA》「覺得自己被需要」 狀元郎西蒙斯轉戰快艇：不去管那些狗屎

西蒙斯與哈登,兩位昔日互換球隊的球員將攜手作戰。(圖片取自快艇X)

〔體育中心/綜合報導〕3屆明星後衛西蒙斯(Ben Simmons)在日前被籃網買斷後加盟快艇,這位失落的昔日狀元郎在記者會上直言,他覺得自己被需要。

西蒙斯今天在接受《洛杉磯時報》訪問時表示,「做出來這邊的決定,是因為我覺得自己被需要。這是你在工作的時候會想要感受到的東西。」

西蒙斯是2016年七六人選秀狀元,他在進入聯盟的第一年便因傷報銷,隔年他出賽81場,以15.8分、8.1籃板、8.2助攻、1.7抄截的全能表現榮獲新人王,2018-19賽季起他連續三季入選明星賽,兩度在年度最佳防守球員票選排名至少前四,還入選過一次年度陣容。

儘管生涯初期看似有著光明的未來,但持續受到傷勢所苦的西蒙斯自2019-20賽季後就未曾出賽滿60場,在2021-22賽季他因為傷病與心理因素報銷,並在2022年的哈登(James Harden)交易案被送到籃網,在籃網他受到背傷所苦,總計只有90場出賽,場均6.5分、6.2籃板、6.3助攻、1.0抄截。

西蒙斯在季中被籃網買斷合約後轉戰快艇,西蒙斯在記者會上表示自己現在是健康的,而且準備好上場:「我只想要競爭,不去管那些網路上狗屎的事情,上場跟那些很棒的球員一起打球...每個人都會互相推動彼此,變得更好,並期待偉大。」

快艇本賽季以29勝23敗排名西部第六,西蒙斯的加入讓球隊能夠在防線上有著足夠的噸位,他與雷納德(Kawhi Leonard)在健康時的防守將讓對手難以攻破,在進攻上西蒙斯雖然不投外線,但仍有持球組織以及進攻籃框的能力,且他生涯一直都是名不錯的籃板手。

