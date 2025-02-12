NBA》畢斯利飆三分破隊史紀錄 坎寧安全能身手助活塞痛宰公牛40分

活塞今天以132：92痛宰公牛收下3連勝。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天對戰公牛下起三分雨，團隊砍進18顆三分球，射手畢斯利（Malik Beasley）替補投進7顆貢獻24分，並刷新隊史單季三分球最多紀錄，當家一哥坎寧安（Cade Cunningham）繳出20分、7助攻和6籃板的全能表現，活塞終場以132：92痛宰公牛，收下3連勝。

活塞開局就打出一波21：10的攻勢取得雙位數領先，公牛次節攻守失序僅拿11分，反觀活塞持續飆分，5人得分都上雙，活塞取得71：29的大幅領先，活塞半場領先達42分寫下隊史新紀錄。活塞下半場輕鬆打，團隊砍進11顆三分球，最多領先達49分，終場就以132：92大勝，賞給公牛3連敗。

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畢斯利狂砍7顆三分球，飆進全場最高的24分，單季累積212顆三分球，打破貝伊（Saddiq Bey）在2021-22賽季的211顆，刷新活塞隊史單季三分最多進球數，連續4年都投進至少200顆三分球，成為史上第6人。

活塞一哥坎寧安打完三節就提前打卡下班，繳出20分、7助攻和6籃板的全能數據，哈里斯（Tobias Harris）有18分、3抄截，湯普森（Ausar Thompson）貢獻16分、4抄截和2阻攻。

公牛以布澤利斯（Matas Buzelis）的12分最佳，吉迪（Josh Giddey）拿下11分、6籃板和4助攻，當家明星中鋒伍切維奇（Nikola Vučević）和主力得分砍將C.懷特（Coby White）手感冰冷，分別只進帳8分和5分。

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