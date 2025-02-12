MLB》拿山本由伸做對比 上季15勝的今永昇太透露要改善的問題

今永昇太。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太去年旅美菜鳥賽季交出15勝的優異成績，還獲得國聯塞揚獎票選第五名選票、也獲得國聯新人王票選4張第三名選票。今永昇太近日受訪透過翻譯指出，他認為要改善被全壘打數偏多的問題。

今永昇太上季新人年先發29場，交出15勝3敗、防禦率2.91的成績，共投173.1局賞174次三振，被打擊率2成25，每局被上壘率為1.02。

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今永昇太提到，道奇日本強投山本由伸上季菜鳥年18場先發（吃下90局），其勝利貢獻值（WAR）為2.8，而今永去年的勝利貢獻值為3，主因是今永去年整季挨27發全壘打（平均每9局被敲1.4轟），而山本由伸平均每9局挨0.7轟。

外界認為今永昇太去年的表現超乎預期，今永昇太表示，「我不能說超出自己的預期。」今永提到，自己必須改善挨轟過多的狀況，「我需要減少被全壘打數、提高三振數，這意味我的先發品質會更好，看了所有這些的數據後，我明白，『好吧，這是我下賽季要改善的地方』。」

對於今永昇太的自我批評，小熊隊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）笑說，「他是這項運動的學生，對吧？這是我們一直以來對他的了解，擁有一位曾經取得成功並仍渴望進步的選手，這真的是令人耳目一新，他知道自己的基礎，也知道什麼會讓他成功。」

小熊將在3月18日、19日與道奇到日本舉行東京海外開幕賽，屆時今永昇太有望在家鄉日本先發迎戰衛冕軍道奇。今永表示，「對於教練團、球員們、工作人來說，我認為對他們這是一個很棒的機會，能夠真正感受並理解日本的偉大，並了解那裡的文化和傳統。」

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