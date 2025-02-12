竹縣新豐國中高球小將劉依依 海內外參賽屢獲佳績

新豐國中體育班二年級學生劉依依（右三）在高爾夫球比賽屢獲佳績，新竹縣長楊文科（右二）特別表揚她的優異表現，而她的妹妹劉心心（左三）也熱愛高爾夫球。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐國中體育班致力發展高爾夫球運動，特別自嘉義來到新竹的劉依依，就讀新豐國中並接受國家級教練曾秀鳳的培訓，同時也是全國高爾夫球培訓隊成員，近年征戰海內外多項比賽，成績非凡。

縣長楊文科表揚劉依依的優秀表現，期許她再更上一層樓、持續突破自我。

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楊文科表示，運動是國民健康的基石，鼓勵縣民多加運動、常保體力。高爾夫球運動考驗選手的協調性、耐力、體力等。

新豐國中校長張明智表示，該校體育班招收具有高爾夫球、柔道、桌球、自由車專長的學生，以適性揚才為原則，支持學生的各項表現。二年級選手劉依依自幼就發現對高爾夫球的興趣，在雙親傾力支持下，特別自嘉義進入該校就讀。

新豐國中表示，劉依依去年底至今年初參加「貝多芬業餘青少年邀請賽」，該比賽有許多來自海外歸國的選手參與，劉依依年紀雖小，卻以一股初生之犢不畏虎的氣勢，一路過關斬將，最終奪下冠軍。去年11月，劉依依前往日本參與RICHARD MILLE日本基金會宮里優作・青木瀬令奈・成田美壽壽盃，也一舉奪下季軍，回顧2024年的比賽經歷，劉依依成果豐碩。

為了配合劉依依四處比賽的頻率及強度，張明智表示，她目前以在家自學為主，並利用比賽及練習的空餘時間，採取線上學習，學校提供各項線上課程，讓她能在緊湊的練習及比賽過程中跟上學習進度。

新豐國中緊鄰新豐高爾夫球場，學校過去培育出無數優秀高球選手如曾秀鳳、林文堂等，畢業校友曾豐棟近年也在業餘賽事表現傑出。學校近年也引進資源、爭取經費，建置全縣第一間配備高爾夫球模擬器的高爾夫球教室，規劃「揮桿練習區」、「推桿練習區」及「球場模擬區」，讓學生從高爾夫球的基本知識及揮桿動作開始學習，並透過最新電腦模擬器進行揮桿體驗以及修正揮桿動作。

除此之外，新豐國中也與新豐球場長期合作，球場特別無償提供場地及師資，盼能為新豐鄉培育在地優秀的高爾夫球選手，發揚並延續高爾夫球運動。＃

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