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MLB》艾爾頓續任大谷翔平翻譯 一人分飾多角讓日球迷直呼超忙

2025/02/12 13:56

大谷翔平（右）、艾爾頓（左）。（美聯社）大谷翔平（右）、艾爾頓（左）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天迎來春訓投捕報到日，當家日本巨星大谷翔平、山本由伸、以及新隊友佐佐木朗希首度同時亮相。目前擔任大谷翻譯的艾爾頓（Will Ireton）身兼多職，除了幫大谷翻譯外，還要幫山本做投球分析紀錄、帶佐佐木參觀春訓設施等，讓部分日本球迷直呼「超忙」。

大谷翔平遭前任專屬翻譯水原一平竊取近1700萬美元，隨後水原被道奇開除，日前加州聖塔安娜（Santa Ana）聯邦法院更判處4年9個月刑期，而原本是道奇數據分析師的艾爾頓，從去年南韓首爾海外賽起，便開始擔任大谷翔平的翻譯。

山本由伸到牛棚練投，艾爾頓（左）一旁提供投球數據分析。（美聯社）山本由伸到牛棚練投，艾爾頓（左）一旁提供投球數據分析。（美聯社）

日媒《Full-Count》報導，今天是道奇隊春訓投捕報到日，「投手大谷」持續做復健，艾爾頓拿著手套站在一旁，確保其他選手打出的球不會影響大谷。而當大谷做短跑訓練的時候，艾爾頓便拿著平板和手機處理多項工作。

山本由伸今到牛棚練投，艾爾頓拿著平板電腦站在一旁，並做山本的投球數據。艾爾頓也為佐佐木做球隊春訓設施的導覽。

根據日媒《Daily》報導，大谷翔平今年的翻譯仍是艾爾頓，佐佐木朗希的翻譯人選尚未決定，而艾爾頓曾在佐佐木朗希加盟道奇的記者會中擔任翻譯。

此外，據道奇官網顯示，艾爾頓目前是擔任球隊日本選手發展和策略的總監。

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