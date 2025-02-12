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MLB》洋基頭號大物「火星人」本季升空？ 布總道出期待

2025/02/12 13:20

多明格茲。（資料照，法新社）多明格茲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今年外野失去聯盟最頂尖的砲手索托（Juan Soto），大物新秀「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）預計得扛下外野空缺，總教練布恩（Aaron Boone）在今天也提到對他的期待。

布恩提起自家農場的頭號新秀表示，「他是個年輕的小夥子，還需要努力去爭取那個位置。」官網報導指出，多明格茲已經與自家教練羅哈斯（Luis Rojas）在洋基綜合基地進行防守訓練超過一個禮拜，目的是解決他在去年九月短暫上大聯盟時遇到的問題。

儘管稱多明格茲還要爭取外野位置，但布恩依舊表達對自家百大新秀第21名的大物信心：「我很樂意看到他把握住機會，而且我預期他會把握住的。我很期待看他持續成長。他現在的狀態很好，眼神也很堅定，他會得到所有的機會來證明自己。我們確實希望他可以向我們展現這點。」

官網提到，今年春訓還有一個亮點，那就是多明格茲的置物櫃位置有所更動，他被放到兩位前MVP：賈吉（Aaron Judge）與貝林傑（Cody Bellinger）中間，而這兩人預計會佔據洋基外野的兩個位置，賈吉應會回到熟悉的右外野，而貝林傑則有可能擔任中外野手或者左外野手。

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