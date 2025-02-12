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北市U-Sport再升級 戶外健走、線上運動課納入集點 運動再抽休旅車

2025/02/12 13:14

台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育局去年推出「U-Sport臺北樂運動」，透過運動集點方式鼓勵民眾養成規律運動習慣。台北市長蔣萬安今（12日）宣布計畫再升級，將推出「U-Walk」計步集點新功能，日常健走跑步也能集U幣，此外也新增線上運動課程可集U幣；另外更精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換，不用再跑到公營運動中心。而此次活動抽獎，大獎更升級為休旅車，鼓勵民眾動越多、賺越多。

蔣萬安介紹，計畫上路收穫許多市民的回饋，此次計畫再度升級，新增戶外運動記步功能，在戶外健走跑步也能集U幣，一個月走滿20萬步可獲30U、達30萬步則可一舉獲120U；也與業者合作推出線上運動課程，運動抵用金不僅可以用於場館入場、租借及課程，還可選購線上套裝課程，並且在家上線上課程還能再集U幣，相關功能預計3月上線。

台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）

此外，今年計畫也延續先前廣受好評的U幣兌換為悠遊卡儲值金，預計6月起更升級，只需在U-Sport App綁定悠遊卡，即可至各大捷運站輕鬆轉換儲值金，大大提升便利性。

體育局長王泓翔補充，「U-Sport臺北樂運動」延續原有「樂集點」、「加碼送」、「好康抽」三大主軸再升級，今下午2點起將開放23至64歲的市民於2月26日前申請「加碼送」1500元運動抵用金，2月27日由系統隨機抽籤派發獎金，限量4萬份；「樂集點」每次入場可獲5U，累積達36次後翻倍為10U；而在指定期間內達標12次、24次集點者，即可獲得「好康抽」抽獎資格，今年最大獎更上層樓，為市價約80萬元的Nissan Kicks小型休旅車。

他說，去年體育局在各大節慶、重大體育賽事推出加碼活動，今年也延續，為迎接即將到來的世界棒球經典賽資格賽，於2月21至23日台灣隊賽事期間祭出應援方案，每日運動入場集點5U升級至20U，台灣對贏球隔天再加碼送40U，號召全民一起用運動「TEAM TAIWAN」、一起挺健康。

台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）

台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、慢跑以及線上課程均可集點，也精進原有的U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來將能於各大捷運站即可轉換。（記者甘孟霖攝）

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