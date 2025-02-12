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全國擊劍公開賽高雄學子表現亮眼 左營高中楊靜連2年奪金

2025/02/12 13:09

2025 KCFTCA全國擊劍/銳劍公開賽，比賽場上十分激烈。（教育局提供）2025 KCFTCA全國擊劍/銳劍公開賽，比賽場上十分激烈。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2025 KCFTCA全國擊劍/銳劍公開賽，高雄學子表現亮眼！左營高中三年級楊靜成功衛冕高中女子組，拿到二連霸，公開女子組則由劉芸安勇奪冠軍，教育局表示，楊靜是今年特殊選才上國立臺灣體育運動大學，劉芸安也上了臺灣大學，她們畢業於高雄女中，均展現頂尖大學生劍手的風範。

達成二連霸的楊靜，從小受到擊劍教練父親的薰陶，有女繼承之缽，就對擊劍有與趣她從鼎金國中舞進左營高中，在銳劍項目表現十分優異，去年摘得金牌後，此次擊敗群雌再奪金，今年她特殊選才上臺灣體育運動大學運動傳播系，將是未來一顆耀眼擊劍好手。

比賽場上也有溫馨感人的畫面，小學中年級女子組選手大榮劍橋國際雙語學校四年級學生李禮賢，拚戰最後奪下銅牌，她的父親李基華也在壯年組奪下銅牌，成為賽場上的「父女雙劍客」佳話。

左營高中與高雄市擊劍人才培育協會於2025年2月7日至8日，在左營高中綜合球場共同舉辦「2025 KCFTCA全國擊劍/銳劍公開賽」，吸引了來自美國、香港、澳門等國際擊劍俱樂部，以及臺灣大學、長億高中、新光國中、梓官國中等全台各級學校，共計40多個擊劍團體齊聚一堂，250位選手同場競技交流，更讓世界看見台灣擊劍運動的蓬勃發展。

2025 KCFTCA全國擊劍/銳劍公開賽，高雄學子表現亮眼！（教育局提供）2025 KCFTCA全國擊劍/銳劍公開賽，高雄學子表現亮眼！（教育局提供）

全國擊劍公開賽高雄學子表現亮眼，左營高中楊靜連2年奪金。（教育局提供）全國擊劍公開賽高雄學子表現亮眼，左營高中楊靜連2年奪金。（教育局提供）

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