杜蘭特。(今日美國)

〔記者盧養宣/綜合報導〕太陽今在主場迎戰灰熊,36歲的一哥杜蘭特(Kevin Durant)前三節攻下26分,達成生涯3萬分里程碑,成為NBA史上第8人。

因傷缺陣3場的杜蘭特今回歸,此役只要攻下26分就能締造3萬分里程碑,他在上半場獨攬19分,不過太陽打完前兩節陷入56:68落後。

請繼續往下閱讀...

第三節來到尾聲,杜蘭特在倒數1分11秒2罰俱中,正式進入3萬分俱樂部,他締造歷史後馬上賞了傑克森(Jaren Jackson Jr.)一記火鍋,太陽也在杜蘭特帶領之下在第四節開始前將比分追到87:95。

Kevin Durant becomes the 8th player in NBA history to score 30,000 points.pic.twitter.com/JGMxwIsDBV