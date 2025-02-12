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MLB》克蕭+史奈爾成5座塞揚獎組合 宇宙道奇與洋基合寫首見偉業

2025/02/12 14:24

道奇本季再度組成4MVP天團球隊。（資料照合成圖）道奇本季再度組成4MVP天團球隊。（資料照合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇確定簽回3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），星光熠熠的先發投手陣容再添一名強將，成為史上第8支擁有4名MVP的球隊，更是與另一名2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）聯手寫下罕見紀錄。

道奇連續兩年都擁有4位MVP坐鎮，陣中有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）和克蕭，大聯盟歷史中共出現8支手握4名MVP的球隊，其中道奇就佔了4隊，分別是2021、2022、2024和2025年的道奇。

值得一提的是，道奇和洋基在今年先後締造此項紀錄，史上首見，洋基組成4名MVP豪華打線，分別是「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）和高德史密特（Paul Goldschmidt）。

另外，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史奈爾和克蕭組成史上第10對至少獲得2座塞揚獎的組合，這也是道奇自2021年賽季薛哲（Max Scherzer）和克蕭之後再度出現這樣的塞揚組合。

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