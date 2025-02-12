NBA》杜蘭特3萬分里程「悲」 太陽不敵灰熊吞2連敗

杜蘭特達成生涯3萬分里程碑。（今日美國）





〔記者盧養宣／綜合報導〕太陽今在主場交手灰熊，杜蘭特（Kevin Durant）全場攻下34分，達成生涯3萬分里程碑，成為NBA史上第8人，只是球隊反撲功虧一簣，以112：119敗下陣來，吞下2連敗。

太陽畢爾（Bradley Beal）今因左腳大拇指扭傷無法上陣，上半場靠杜蘭特、布克（Devin Booker）苦撐，杜蘭特前兩節獨攬全場最高19分，不過球隊仍以56：68落後多點開花的灰熊。

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杜蘭特在第三節倒數1分11秒2罰俱中，正式締造3萬分俱樂部，他締造歷史後率隊展開反撲，末節開始一度把分差縮小到4分，不過他退場休息期間，華盛頓（TyTy Washington Jr.）三度有外線空檔都沒把握，讓灰熊再度拉開分差。

杜蘭特回歸後率領太陽重啟攻勢，本季首度先發的波爾（Bol Bol）在倒數2分34秒外線破網，幫助太陽追到109：112，只是隨後莫蘭特（Ja Morant）上籃得手還以顏色，杜蘭特關鍵2罰僅1中，傑克森（Jaren Jackson Jr.）2罰都沒失手，杜蘭特剩下47秒發生傳球失誤，也讓灰熊終場以7分差帶走勝利。

灰熊此役5人得分超過雙位數，莫蘭特貢獻26分、7籃板、6助攻，巴恩（Desmond Bane）20分、8籃板，傑克森收下17分，亞爾達瑪（Santi Aldama）外線6投4中挹注14分。

太陽今外線命中率僅27.3%，杜蘭特繳全場最高34分，波爾攻下18分14籃板4阻攻，布克挹注17分、9助攻。

杜蘭特達成生涯3萬分里程碑。（今日美國）

杜蘭特達成生涯3萬分里程碑。（今日美國）

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