MLB》道奇1年2.1億簽回超級工具人 上季11勝的史東移至60天IL

赫南德茲。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天宣布，正式以1年650萬美元（約新台幣2.1億元）簽回33歲資深工具人赫南德茲（Enrique Hernández），同時為了清出40人名單空間，把上季11勝的道奇26歲右投史東（Gavin Stone）轉至60天傷病名單。

赫南德茲上季在例行賽出賽126場，交出12轟、42分打點，打擊率2成29的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.654。赫南德茲去年在季後賽出賽14場，貢獻2轟、6打點、打擊率2成94，幫助道奇奪得隊史第8座世界大賽冠軍。

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生涯在大聯盟打滾11年的赫南德茲，是名內外野都能防守的工具人，其中在2024年賽季，赫南德茲在三壘防區鎮守71場，二壘有10場，一壘有18場，游擊防區有9場，左外野有15場，中外野有11場。赫南德茲還在投球丘登板4場，貢獻4.1局的投球。

史東去年先發25場，拿到全隊最多的11勝（另有5敗），防禦率3.53，共投140.1局賞116次三振，被打擊率為2成48，每局被上壘率（WHIP）為1.21。史東在去年9月因為右肩發炎無緣季後賽戰場，季後接受右肩手術，預計2025年賽季報銷。

史東。（資料照，法新社）

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