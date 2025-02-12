NBA》稱巴特勒加盟勇士成「野狗」！ 閃電俠坦言很期待

魏德認為巴特勒的加盟對勇士有很大的幫助。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士在交易大限前換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），在他加入勇士的前兩場比賽就為球隊奪下連勝，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）更認為，巴特勒的到來將可以為勇士提供相當大的幫助。

巴特勒在透過交易加盟勇士後，馬上跟球隊簽下一張2年1.21億美元的延長合約，雙方最長將可以合作2個半季，魏德在自己的播客節目《The Why with Dwyane Wade》上表示，「這是個三年的計畫，勇士大概會在接下來的三年都保持all in的狀況。當你得到有史以來最偉大的球員，你的責任就是確保他們在說著『我需要更多』時，能夠符合他們的需求。」

請繼續往下閱讀...

巴特勒的到來不僅提供勇士除了柯瑞（Stephen Curry）外值得信賴的第二得分點，同時柯瑞也可以讓巴特勒在場上變得更自在，因為他不必每晚隨時都扛著球隊的進攻壓力。

魏德表示，他想起了在馬凱特大學以及芝加哥的巴特勒，魏德表示，當時還沒有成為全明星的巴特勒就像條掙脫牽繩的野狗，「他不用擔心今晚要得56分，儘管他現在確實做得到，但目前加入勇士的他可以成為一條不受束縛的野狗。而那樣的Jimmy是不同的。那樣的Jimmy可以變得有所不同，所以我很期待。」

在勇士隊的兩場比賽，巴特勒場均可以攻下22.5分、5.5籃板與5.0助攻，投籃命中率45.8%，此外他還獲得多達28次的罰球機會，命中23球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法