NBA》三分空檔不投、切入掉球成敗因 恩比德還遭自家球迷開噓

七六人明星中鋒恩比德。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）今天全場拿27分、12籃板，但在末節剩下約12秒時，他在三分空檔選擇不出手、而是持球切入至禁區，卻遭對手抄截，形成要命失誤，恩比德也遭自家費城球迷開噓。七六人最後以103比106不敵暴龍，七六人吞下近7戰第6敗、目前以20勝33敗排東部第11名。

恩比德此戰在最後剩下約12秒時，當時七六人落後2分，他原本有一個三分大空檔，擁有外線投射能力的恩比德卻選擇不出手，他持球切入到禁區，卻被暴龍後衛迪克（Gradey Dick）抄截，形成關鍵失誤。七六人最後吞下4連敗。

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恩比德賽後受訪表示，「大空檔，我應該要投那一顆，考慮到比賽的情況，我原本是想切入後投中距離。現在回頭看，我應該直接在那個空檔投籃並投進，應該選擇最簡單的出手。」

七六人總教練納斯（Nick Nurse）認為，當時恩比德可能對自己的三分球能力沒有信心。

此外，七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）全場9投1中、三分球7投1中，只進帳5分。馬克西坦言自己不夠積極，「我想自己上半場只出手2次？還是3次？但這是我的問題，明天（與籃網之戰）我會更積極。」

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