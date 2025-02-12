晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》三分空檔不投、切入掉球成敗因 恩比德還遭自家球迷開噓

2025/02/12 15:30

七六人明星中鋒恩比德。（美聯社）七六人明星中鋒恩比德。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）今天全場拿27分、12籃板，但在末節剩下約12秒時，他在三分空檔選擇不出手、而是持球切入至禁區，卻遭對手抄截，形成要命失誤，恩比德也遭自家費城球迷開噓。七六人最後以103比106不敵暴龍，七六人吞下近7戰第6敗、目前以20勝33敗排東部第11名。

恩比德此戰在最後剩下約12秒時，當時七六人落後2分，他原本有一個三分大空檔，擁有外線投射能力的恩比德卻選擇不出手，他持球切入到禁區，卻被暴龍後衛迪克（Gradey Dick）抄截，形成關鍵失誤。七六人最後吞下4連敗。

恩比德賽後受訪表示，「大空檔，我應該要投那一顆，考慮到比賽的情況，我原本是想切入後投中距離。現在回頭看，我應該直接在那個空檔投籃並投進，應該選擇最簡單的出手。」

七六人總教練納斯（Nick Nurse）認為，當時恩比德可能對自己的三分球能力沒有信心。

此外，七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）全場9投1中、三分球7投1中，只進帳5分。馬克西坦言自己不夠積極，「我想自己上半場只出手2次？還是3次？但這是我的問題，明天（與籃網之戰）我會更積極。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中