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運彩》去年挹注運發基金逾70億 張廖萬堅盼運動部成立再創新高

2025/02/12 15:02

教育部政次張廖萬堅（左）頒發獎項給運彩績優經銷商。（台灣運彩提供）教育部政次張廖萬堅（左）頒發獎項給運彩績優經銷商。（台灣運彩提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣運彩第三屆首年的年度銷售再創新高達到643億元，挹注國家運動發展基金逾70億元，是繼111年受益於足球世界盃之後，年度銷售再次突破600億元大關，教育部政務次長張廖萬堅今天頒發獎項給績優經銷商，並期許夏天「運動部」成立，運彩銷售更上層樓，帶動台灣體壇蓬勃發展。

「運彩業績好，可以讓更多運動員搭商務艙，出國參賽為台灣爭光！」張廖萬堅應邀出席「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」，致詞時感謝各界努力，共同創下出色銷售成績，運發基金跟著受益，讓政府擁有更多資源發展體育、照顧運動選手，他相信「運動部」成立之後，台灣運彩更加無後顧之憂，也能全力朝著專業、多元的雙贏方向前進。

運彩總經理林博泰強調，去年運彩開出7萬2000場賽事供球迷下注，創下史上最佳643億元的銷售業績，「雖然今年大型賽事減少，但年度目標不能落後，我們要開出8萬5000場賽事，業績目標是666億元！希望能續創新高。」

台灣運彩透露，去年年度銷售能寫下紀錄，關鍵有三點。首先是熱門賽事帶動，歐國盃、美洲盃兩大足球賽銷售近15億元，年底12強棒球賽台灣隊優異表現，總銷售突破18億元，締造台灣運彩銷售台灣隊賽事投注金額史上之最。

其次網、羽球銷售表現亮眼，職業網球賽事多為下午進行，與棒籃足開賽時間互補； 羽球則因戴資穎、黃金男雙帶動，兩項運動銷售增加30億元、成長逾40%，是網類運動的兩大熱門投注球種。第三為新增投注玩法發威，去年新增22種玩法受消費者喜愛，第一年即占整體銷售15%，足球角球數大小及網球單盤大小最受歡迎。

今年台灣運彩再新增12種投注玩法，搭配年度受矚目盛事，包括2月21日即將在台北大巨蛋開打的WBC世界棒球經典賽資格賽、6月至7月國際足總俱樂部世界盃、8月至9月歐洲籃球錦標賽、世界男、女子排球錦標賽等，讓消費者觀戰之餘更添投注樂趣。

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