晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃男籃》再戰國家隊只有感恩和珍惜 劉錚分享心情也談致勝關鍵

2025/02/12 16:06

劉錚。（記者粘藐云攝）劉錚。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段台灣隊將於2月20日迎戰菲律賓，台灣隊由隊長劉錚領軍，身為球隊老大哥，他也喊話要大家一起為了國家隊這個大家庭努力。

台灣隊在亞洲盃資格賽與紐西蘭、菲律賓、香港同分在B組，前兩個階段資格賽，台灣隊取得1勝3負，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃會內門票，仍可透過各組第3名的最終「6搶4資格賽」來爭取最後4個會內名額。

台灣隊已在2月10日開訓，旅外好手包含劉錚、林庭謙、阿巴西、游艾喆以及曾祥鈞，另外還有「新台灣人」高柏鎧坐鎮，至於台灣兩職籃聯盟好手包含台美混血好手雷蒙恩、PLG歷史得分王盧峻翔等人都入列。

對於這次再度披上國家隊戰袍，劉錚表示，很開心、很感激能成為這團隊的一份子，這是肯定是很驕傲跟光榮，「我們一直保持著對勝利的渴望，如何保持在比賽4節內強度，是我們要學習課題，避免在某一節突然斷電被拉開比分。」

這次隊內年輕球員包含林信寬、游艾喆都只有22歲，小了34歲的劉錚一輪，提到和學弟的互動，他強調，沒有所謂學長學弟制的問題，「大家要一起為這家庭去努力。」

回想第一次披上台灣隊心情，劉錚表示，很謝謝當時自己堅持籃球和加入台灣隊這條路，「這一切帶給我太多，現在還能站在這裡，我保持著非常感激且珍惜這機會的心態。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中