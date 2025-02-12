亞洲盃男籃》再戰國家隊只有感恩和珍惜 劉錚分享心情也談致勝關鍵

劉錚。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段台灣隊將於2月20日迎戰菲律賓，台灣隊由隊長劉錚領軍，身為球隊老大哥，他也喊話要大家一起為了國家隊這個大家庭努力。

台灣隊在亞洲盃資格賽與紐西蘭、菲律賓、香港同分在B組，前兩個階段資格賽，台灣隊取得1勝3負，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃會內門票，仍可透過各組第3名的最終「6搶4資格賽」來爭取最後4個會內名額。

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台灣隊已在2月10日開訓，旅外好手包含劉錚、林庭謙、阿巴西、游艾喆以及曾祥鈞，另外還有「新台灣人」高柏鎧坐鎮，至於台灣兩職籃聯盟好手包含台美混血好手雷蒙恩、PLG歷史得分王盧峻翔等人都入列。

對於這次再度披上國家隊戰袍，劉錚表示，很開心、很感激能成為這團隊的一份子，這是肯定是很驕傲跟光榮，「我們一直保持著對勝利的渴望，如何保持在比賽4節內強度，是我們要學習課題，避免在某一節突然斷電被拉開比分。」

這次隊內年輕球員包含林信寬、游艾喆都只有22歲，小了34歲的劉錚一輪，提到和學弟的互動，他強調，沒有所謂學長學弟制的問題，「大家要一起為這家庭去努力。」

回想第一次披上台灣隊心情，劉錚表示，很謝謝當時自己堅持籃球和加入台灣隊這條路，「這一切帶給我太多，現在還能站在這裡，我保持著非常感激且珍惜這機會的心態。」

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