MLB》宇宙道奇傳壞消息！上季奪18次救援的牛棚大將恐趕不上開季

菲利浦斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季網羅史考特（Tanner Scott）與葉茲（Kirby Yates）兩位後援強投，如今看來這兩筆補強格外關鍵。根據《橘郡紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）報導，30歲牛棚右投菲利浦斯（Evan Phillips）恐怕趕不上開季。

菲利浦斯為道奇上季牛棚主力之一，還曾是陣中倚賴的守護神，本季出賽61場，投54.2局，防禦率3.62，拿下18次救援成功，另有5勝1敗；季後賽5場出賽共6.2局，防禦率仍是完美的0。然而他在國聯冠軍賽G6因傷退場，無緣世界大賽。

請繼續往下閱讀...

《橘郡紀事報》記者普倫科特今報導，菲利浦斯仍在從上季的肩膀傷勢，也就是讓他無法參加世界大賽的傷勢中恢復，今年恐怕將在傷兵名單中開季。菲利浦斯表示，他在國聯冠軍賽G6後身體恢復狀況不理想，休息一天後自認狀況好轉，結果在傳球練習時依舊感到不對勁。

在接受核磁共振（MRI）檢查後，結果顯示菲利浦斯的肩胛下肌腱撕裂。這次傷勢不僅讓菲利浦斯錯過世界大賽，連休季也無法進行正常訓練。報導指出，菲利浦斯直到今年1月1日才重新拿起棒球，本週才開始進行長傳練習，而他也不太可能趕上3月18、19日對上小熊的東京海外開幕戰。

「現在只能看看我的恢復狀況，以及身體如何適應。」菲利浦斯表示，「現在一切復建進度都會根據我身體的反應來調整。目前恢復狀況良好，希望能保持下去，應該很快就能再站上投手丘。然後循序漸進，也許能開始投一些復健賽，再看看狀況如何。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法