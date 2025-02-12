NBA》會想長留達拉斯嗎？ 美媒曝AD目前對獨行俠的想法

A.戴維斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕雖然大前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）從湖人被交易到獨行俠後，只出賽一場比賽後，就因傷必須休養一段時間，雖然他對目前的狀況感到有些沮喪，但這不影響他對於獨行俠這支球隊的信心，對此美媒報導指出A.戴維斯對於跟獨行俠長期續約的想法。

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導指出:「獨行俠不只是一支擁有出色中鋒戰力的球隊，能讓他待在自己喜歡的4號位打球。且獨行俠的總教練是基德（Jason Kidd），他是過去2020年湖人奪冠時的助理教練，而總管哈里森（Nico Harrison）則是過去跟他在Nike有過密切合作。最後則是A.戴維斯在年齡上，與隊內另外一位球星厄文（Kyrie Irving）的年齡相仿，在獨行俠擁有種種優點下，消息人士指出，A.戴維斯認為他會成功與獨行俠續約，並待上一段很長的時間。」

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除A.戴維斯本人外，總經理哈里森也對於A.戴維斯非常重視，資深記者史坦（Marc Stein）指出，一些熟悉哈里森想法的消息人士表示，哈里森認為A.戴維斯在健康的情況下，跟東契奇一樣絕對是聯盟中前十的頂尖球員。

A.戴維斯本季至今繳出場均25.7分、12籃板、3.4助攻和2.2阻攻的全能成績，在勞資雙方似乎都對彼此很滿意的情況下，接下來還有三年合約的A.戴維斯是否會如自己所預測，成功與獨行俠完成延長合約且待上一段很長的時間，會是接下來值得關注的焦點。

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