晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃男籃》場均4.8分入選國家隊遭質疑 陳又瑋吐心聲

2025/02/12 16:33

陳又瑋。（記者粘藐云攝）陳又瑋。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃今舉行亞洲盃男籃第3階段資格賽記者會，福爾摩沙夢想家後衛林俊吉因傷退出改由富邦勇士後衛陳又瑋遞補，今天總教練圖齊解釋選擇他的原因，包含他對於體系熟悉還有防守強度，另外是他的人格特質。

台灣隊男籃國家隊16人名單日前公布，但陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖因傷退出由游艾喆、周桂羽、林信寬取代，至於先前在訓練時受傷的林俊吉，今天也確定退出這次資格賽，改由陳又瑋入選。

陳又瑋在這季改披富邦勇士戰袍，場均貢獻4.8分、2.1籃板、2.9助攻，三分球命中率僅8.7％。他坦言，自己開季狀況不好，大家肯定會對他有所有疑問，「但我還是告訴自己，台灣隊需要我，我就無條件答應，要保持自己的優點，在場上幫助大家。」

陳又瑋不諱言，無論入選台灣隊或是在母隊壓力都不小，尤其這季三分球直到上週才開張，「其實練習時都有進，但要怎麼把練習轉換成在比賽中投進，是我的課題。」

至於為何選進陳又瑋？圖齊提到3個重點，他表示，陳又瑋曾入選過自己執教的台灣白隊，對於體系有一定的熟悉程度，畢竟這次集訓只有短短8天，需要盡快磨合。

圖齊認為，陳又瑋的身材和防守強度有優勢，他的人格特質也適合國家隊，「他或許不是那種很強悍的得分好手，但國家隊不是需要每個人都得分，要有人跳出來為團隊奉獻，做出好的串聯，我覺得他是很好的人選。」

提到和同學林庭謙再度合作，陳又瑋回憶，兩人自世青賽之後就沒搭配過了，「但他每年回台灣我們都會約一下，聊聊天，很開心看到他在中國越打越好，我自己在場上碰壁、遇到問題也會請教他，讓自己無論在心態或是球場上都能更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中