亞洲盃男籃》場均4.8分入選國家隊遭質疑 陳又瑋吐心聲

陳又瑋。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃今舉行亞洲盃男籃第3階段資格賽記者會，福爾摩沙夢想家後衛林俊吉因傷退出改由富邦勇士後衛陳又瑋遞補，今天總教練圖齊解釋選擇他的原因，包含他對於體系熟悉還有防守強度，另外是他的人格特質。

台灣隊男籃國家隊16人名單日前公布，但陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖因傷退出由游艾喆、周桂羽、林信寬取代，至於先前在訓練時受傷的林俊吉，今天也確定退出這次資格賽，改由陳又瑋入選。

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陳又瑋在這季改披富邦勇士戰袍，場均貢獻4.8分、2.1籃板、2.9助攻，三分球命中率僅8.7％。他坦言，自己開季狀況不好，大家肯定會對他有所有疑問，「但我還是告訴自己，台灣隊需要我，我就無條件答應，要保持自己的優點，在場上幫助大家。」

陳又瑋不諱言，無論入選台灣隊或是在母隊壓力都不小，尤其這季三分球直到上週才開張，「其實練習時都有進，但要怎麼把練習轉換成在比賽中投進，是我的課題。」

至於為何選進陳又瑋？圖齊提到3個重點，他表示，陳又瑋曾入選過自己執教的台灣白隊，對於體系有一定的熟悉程度，畢竟這次集訓只有短短8天，需要盡快磨合。

圖齊認為，陳又瑋的身材和防守強度有優勢，他的人格特質也適合國家隊，「他或許不是那種很強悍的得分好手，但國家隊不是需要每個人都得分，要有人跳出來為團隊奉獻，做出好的串聯，我覺得他是很好的人選。」

提到和同學林庭謙再度合作，陳又瑋回憶，兩人自世青賽之後就沒搭配過了，「但他每年回台灣我們都會約一下，聊聊天，很開心看到他在中國越打越好，我自己在場上碰壁、遇到問題也會請教他，讓自己無論在心態或是球場上都能更好。」

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