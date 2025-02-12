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亞洲盃男籃》首度入選國家隊想和阿巴西合作 雷蒙恩嗨喊：我是台灣人

2025/02/12 16:53

亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，雷蒙恩首度入選國家隊。（記者粘藐云攝）亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，雷蒙恩首度入選國家隊。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神台美混血好手雷蒙恩首度入選國家隊，成為這次亞洲盃男籃資格賽台灣隊16人名單的一大亮點。對於這次披上國家隊戰袍，雷蒙恩表示，很期待和旅日好手阿巴西合作，他也透露，爸爸得知他入選台灣隊時的反應。

雷蒙恩為前職籃名將雷克斯之子，去年加入TPBL選秀以狀元之姿入選，成為球隊倚重戰力之一，這次入選國家隊16人名單，他表示，以前真的沒想過能代表國家隊出賽，直到加入TPBL才有這樣的想法。

首度披上台灣隊戰袍，雷蒙恩心情相當開心，但多少也有點壓力，「我告訴自己不能有這樣的想法，就是好好享受，畢竟能入選對我就是很大的祝福，也希望能學到很多東西。」

雷蒙恩入選台灣隊，第一時間和爸爸分享這好消息，他說：「我跟爸爸說的時候，他就跟我說，你就是台灣人！我就想說，對，我就是台灣人，這讓我很驕傲，他也要我好好享受，並持續學習。」

雷蒙恩提到，自己很想和旅日好手阿巴西合作，「之前看過他幾場比賽，我覺得他很強。」他也提到，隊長劉錚是最想學習的對象，「他的經驗真的很好。」

對於雷蒙恩說法，阿巴西表示，之前有看過他對中信特攻比賽，「他很積極，有百分之百想贏球的氣勢，希望被他氣勢感染，幫助球隊取勝。」

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