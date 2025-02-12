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桌球》苦戰5局擊退金牌搭檔徐絃家 郭冠宏連3年登上U17國手排名賽第一

2025/02/12 18:24

台南小將郭冠宏奪下U17國手排名賽第一名。（取自WTT官網）台南小將郭冠宏奪下U17國手排名賽第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕114年17歲組青少年桌球排名賽昨天在台南桌球館點燃戰火，16歲小將郭冠宏今天在男子組第一次賽連闖7關，最終在「台南內戰」中以3:2力退亦敵亦友的徐絃家，連續3年奪下U17國手選拔賽第一名，也是連續4年入選U17國手。

世界排名89的郭冠宏，上週日剛結束新加坡青少年大滿貫賽，週一晚間才回國，隔天立刻投入U17排名賽。

郭冠宏在第三場遭遇一銀的施佳宏，雙方激戰至決勝局，小郭在10:11絕境下，驚險化解1個局末點後，以13:11過關。

絕處逢生的郭冠宏隨後再擊敗蔡天羽、程弘宇，4強再以3:1力克一銀小將林晉霆，和上個月才從智淵乒乓球館轉到台南桌球館的徐絃家會師決賽。

郭冠宏和徐絃家都是2008年出生，兩人在2023年世界青少年桌球錦標賽U15男雙決賽，攜手擊退日本的川上流星╱渡部民人，為台灣隊摘下世青賽自2021年改制後第一面金牌。

感情甚篤的郭冠宏和徐絃家，現在雖然成為隊友，但兄弟登山，各自努力，今天兩人在決賽大戰5局，小郭才以7:11、11:4、11:6、5:11、11:8險勝。

不過，打完決賽兩人又一起去練球，還共進晚餐，球場上的煙硝味也灰飛煙滅。

台南桌委會徐絃家獲得U17青少年國手排名賽第二名。（取自合庫桌球隊臉書）台南桌委會徐絃家獲得U17青少年國手排名賽第二名。（取自合庫桌球隊臉書）

郭冠宏連續3年奪下U17國手排名賽第一名。（取自合庫桌球隊臉書）郭冠宏連續3年奪下U17國手排名賽第一名。（取自合庫桌球隊臉書）

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