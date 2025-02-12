經典賽》韓風應援vs CT Amaze！啦啦隊成場邊「嬌」點

樂天巨人啦啦隊吳效柾（左起）、睦那京、崔洪邏、朴淡備。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊和樂天巨人隊今、明兩天2場「2025台韓國際交流賽」，藉以備戰經典賽資格賽。樂天巨人除了一軍陣容頗具實力，應援團還派出團長趙智薰，率領吳效柾、睦那京、崔洪邏和朴淡備來台應援。

團長趙智薰昔日曾來台參與樂天桃猿「辣年糕趴」等活動，對中職應援不陌生。趙智薰說，這是他第一次進來大巨蛋球場，感覺是很適合粉絲們應援加油打氣的球場。

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趙智薰也提到：「感受到台灣職棒的文化很厲害，自己也會特別好好準備應援。啦啦隊交流是很好的事，也希望透過這次機會，讓台灣球迷對韓職更有興趣。」

樂天巨人啦啦隊睦那京。（記者林正堃攝）

樂天巨人啦啦隊吳效柾（左起）、睦那京、團長趙智薰、崔洪邏、朴淡備。（記者林正堃攝）

經典賽資格賽台灣隊與韓職樂天巨人交流賽，台灣應援啦啦隊栗子（左起）、妮可、心璇、若潼、柔一、圈圈。（記者林正堃攝）

經典賽資格賽台灣隊與韓職樂天巨人交流賽，台灣應援啦啦隊栗子（左起）、妮可、心璇、若潼、柔一、圈圈。（記者林正堃攝）

經典賽資格賽台灣隊與韓職樂天巨人交流賽，台灣應援啦啦隊栗子（左起）、妮可、心璇、若潼、柔一、圈圈。（記者林正堃攝）

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