經典賽》林家正簽約運動家辭退WBCQ！高志綱盼他成為台灣「先鋒」

林家正。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊世界棒球12強冠軍主戰捕手林家正，昨宣布與美職運動家簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，同時也確定辭退今年2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）。對此台灣隊首席兼捕手教練高志綱，也期許林家正能夠站穩大聯盟。

高志綱今在臉書發文：「昨天得知家正加盟美職運動家隊並受邀MLB春訓的好消息，也確定辭退WBC資格賽，即便仍難掩一絲遺憾，但開心絕對更勝所有。」

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高志綱指出：「因為自從陳金鋒學長於2002年登板至今，台灣雖有17位好手曾出賽MLB，但只有林子偉在2020年對上坦帕灣光芒隊時，於九局上半擔任捕手，這是台灣選手在MLB以捕手位置出賽的唯一紀錄。我們「輸出」了多位的投手、野手，但靠捕手位置闖蕩MLB的始終沒有先例。」

高志綱表示：「家正憑藉12強賽的優異表現，有機會以捕手身分爭取在 MLB出賽，非常值得我們驕傲。尤其他細膩思維、縝密策略的人格特質，有別於大聯盟體格強壯、傳球速度飛快的捕手，加上語言優勢，讓他能在多元族群的球隊裡完美溝通。」

最後高志綱也為林家正獻上祝福，「期許他成為台灣捕手站穩大聯盟的先鋒 !! 祝福家正，WBCQ的大家也會繼續「尚勇」，連他的份一併努力 !!」

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