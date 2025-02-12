亞洲盃男籃》湖人混血球星八村壘針對籃協爆炸言論！日本教頭回應了

八村壘。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日本男籃今於東京展開集訓，總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）受訪時，也首度對NBA湖人混血球星八村壘過去抨擊日本籃協與教練一事發表看法。

八村壘曾在去年11月受訪時對日本籃協提出質疑，抨擊日本男籃不像有在朝提升日本籃球實力的方向前進，而是有一種以金錢為目的的感覺，更直言應該有比霍瓦斯更適合擔任日本男籃教練的人選。

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當時八村壘的爆炸性言論也在日本籃球圈引起騷動，迫使日本籃協發言人渡邊信治與日本男籃成員、曾打過NBA的渡邊雄太等人出面滅火；日本籃協甚至派人前往美國，與八村壘的經紀公司負責人進行面談，事件才逐漸平息。

根據日媒《daily》報導，日本男籃今為備戰亞洲盃資格賽，展開今年首次集訓，總教練霍瓦斯今在記者會上首度針對此事作出回應，他表示這非常讓人感到遺憾，並進一步透露，雙方至今仍未有任何溝通，並表示：「每個人都有自己的意見。」

霍瓦斯強調，希望在這次集訓中打造一支出色的球隊。然而面對八村壘相關的問題，日本籃協立即要求媒體停止提問。而世界排名第21名的日本，將於20日對決世界排名30的中國，23日則將迎戰世界排名109的蒙古。

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