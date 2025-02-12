亞團賽》「左手重砲」林俊易打敗新加坡世界冠軍駱建佑 台灣隊聽牌

林俊易。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年亞洲羽球混合團體錦標賽昨天點燃戰火，首日輪空的台灣隊今日出擊尋求前進8強，負責第3點的「左手重砲」林俊易以21：13、16：21、21：13打敗2021年世錦賽金牌新加坡一哥駱建佑，幫助台灣隊取得2：1聽牌。

台灣隊本屆由林俊易、王齊麟領軍，分組對手有衛冕軍地主中國和新加坡，不過新加坡昨2：3不敵中國隊，台灣隊今日只要打敗新加坡就能收下8強門票。

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台灣第1點推出最強混雙世界排名第7的楊博軒／胡綾芳把關，兩人不負眾望以21：16、21：5收拾許永凱／金羽佳，為台灣隊先下一城。只是，第2點女單許玟琪激戰新加坡一姊楊佳敏，但以18：21、21：19、18：21吞下敗仗。

世界排名15的林俊易過去兩度交手世界排名13的駱建佑都取得勝利，包括今年1月印尼大師賽。林俊易今天首局就成功靠著強力殺球，壓制駱建佑，並成功先下一城，只是2021年世錦賽冠軍駱建佑也不是軟腳蝦在第二局成功突破也扳回一城，至於林俊易在決勝局就是不斷利用節奏變化牽制駱建佑，並逐步把領先優勢擴大，最終也成功取得對戰3連勝，並率台灣隊聽牌。

台灣取得聽牌後，接下來第4點由洪恩慈／余芊慧對上王曉恩／李鄭豔，只要獲勝就代表台灣晉級，至於第5點則由世界排名20的王齊麟／邱相榤把關，對手是高永傑／窪純佑，按規定小組賽需打完5點才會結束。

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