晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》送教練生日大禮！松山打敗東山 搭上4強晉級末班車

2025/02/12 20:17

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級。（記者王藝菘攝）松山高中以79比61擊敗東山高中晉級。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕松山高中昨在板橋體育館贏下關鍵戰役，今天「雙箭頭」劉程恩、查傑持續領軍出擊，兩人合力進帳43分，最終松山以79：61打敗東山高中，在8強賽進帳重要第4勝，並憑藉對戰東泰贏球的優勢，成功搭上4強晉級末班車，同時也送給執教第2年的教練葉韋喬一份生日大禮。

松山昨天在板體打敗東泰高中，這1勝也讓他們在晉級4強之路佔得上風，即使東泰高中今天將士用命以75：71打敗南山高中，但松山只要此仗打敗東山依舊可以前進台北小巨蛋的4強舞台。

松山今天開賽就壓著東山打，即使東山第二節尾聲一度追近，不過松山始終能維持領先，最終也成功帶回4強門票，也是松山連3屆、隊史第12次晉級4強。值得一提的是，上屆正式執掌兵符的年輕教練葉韋喬剛好今天生日，子弟兵很爭氣送他最棒的生日禮物。

綠衫軍此仗表現最佳依然是劉程恩、查傑，劉程恩23分、8籃板、6助攻，查傑22分、6籃板、5助攻，葉秀政也貢獻3顆三分球斬獲15分。

本屆4強決賽將於3月8、9日於台北小巨蛋登場，男子組4強將由光復高中對上松山高中；南山高中則對決南湖高中，至於女子組永仁高中遭遇陽明高中，衛冕軍北一女中大戰手握13冠的淡水商工。

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級。（記者王藝菘攝）松山高中以79比61擊敗東山高中晉級。（記者王藝菘攝）

松山高中晉級4強。（記者林岳甫攝）松山高中晉級4強。（記者林岳甫攝）

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）

松山查傑（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）松山查傑（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

松山劉程恩（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）松山劉程恩（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中