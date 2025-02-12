HBL》送教練生日大禮！松山打敗東山 搭上4強晉級末班車

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕松山高中昨在板橋體育館贏下關鍵戰役，今天「雙箭頭」劉程恩、查傑持續領軍出擊，兩人合力進帳43分，最終松山以79：61打敗東山高中，在8強賽進帳重要第4勝，並憑藉對戰東泰贏球的優勢，成功搭上4強晉級末班車，同時也送給執教第2年的教練葉韋喬一份生日大禮。

松山昨天在板體打敗東泰高中，這1勝也讓他們在晉級4強之路佔得上風，即使東泰高中今天將士用命以75：71打敗南山高中，但松山只要此仗打敗東山依舊可以前進台北小巨蛋的4強舞台。

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松山今天開賽就壓著東山打，即使東山第二節尾聲一度追近，不過松山始終能維持領先，最終也成功帶回4強門票，也是松山連3屆、隊史第12次晉級4強。值得一提的是，上屆正式執掌兵符的年輕教練葉韋喬剛好今天生日，子弟兵很爭氣送他最棒的生日禮物。

綠衫軍此仗表現最佳依然是劉程恩、查傑，劉程恩23分、8籃板、6助攻，查傑22分、6籃板、5助攻，葉秀政也貢獻3顆三分球斬獲15分。

本屆4強決賽將於3月8、9日於台北小巨蛋登場，男子組4強將由光復高中對上松山高中；南山高中則對決南湖高中，至於女子組永仁高中遭遇陽明高中，衛冕軍北一女中大戰手握13冠的淡水商工。

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級。（記者王藝菘攝）

松山高中晉級4強。（記者林岳甫攝）

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）

松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）

松山查傑（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

松山劉程恩（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

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