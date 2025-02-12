經典賽》台灣隊逆轉韓職樂天 模擬+熱身賽狂掃3連勝

高宇杰。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今天後段打線大爆發，七棒吳念庭、八棒高宇杰都單場3次上壘，高宇杰在6局下長打引爆3分逆轉大局，率隊以4：3擊敗韓職樂天巨人隊，連同前2場模擬賽擊敗台鋼，台灣隊搶下3連勝。

台灣隊先發呂詠臻首局三上三下，2局上被單局敲3安，台灣隊教練團換下呂詠臻，測試黃群在2出局一三壘有人對戰右打全玟哉的解危功力，他飆出三振拆彈。台灣隊打線也在2局下發威，陳子豪和吳念庭連續敲安，送回追平分。

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3局上，黃群續投，被開路先鋒黃晟彬敲安，推進打上二壘後，左右開弓的洋砲雷耶斯敲右外野安打，送回超前分。

6局下，台灣隊陳文杰觸身上壘，吳念庭單場第2支二壘安打串聯，高宇杰再敲適時二壘安打，一棒送回2分逆轉，加上林佳緯滾地球送回1分，單局攻下3分。

台灣隊在7局推派伍祐城投1局無失分，陳韻文在8局上登板，南韓首棒擊出一壘滾地球跑出內野安打，陳韻文單局被敲2安，失掉1分，陳柏豪9局關門成功，1分差奪勝。

台灣隊在9、10日跟台鋼雄鷹打閉門模擬賽，2場都贏球，今首度開門揭開神秘面紗，亦是去年11月18日12強預賽最終戰力退古巴隊後，曾總暌違86天於球迷前凱旋大巨蛋。適逢元宵節，台灣隊手提燈籠列隊見客，首戰合計吸引20099名觀眾進場看球。

呂詠臻。（記者林正堃攝）

呂詠臻。（記者林正堃攝）

黃群。（記者林正堃攝）

陳子豪。（記者林正堃攝）

高宇杰。（記者林正堃攝）

吳念庭。（記者林正堃攝）

吳念庭。（記者林正堃攝）

樂天巨人啦啦隊。（記者林正堃攝）

樂天巨人啦啦隊。（記者林正堃攝）

樂天巨人啦啦隊。（記者林正堃攝）

樂天巨人啦啦隊。（記者林正堃攝）

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