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MLB》上季因傷只打67場 洋基主帥談前美聯打擊王最新近況

2025/02/13 06:51

拉梅修。（資料照，法新社）拉梅修。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕過去曾拿下美聯打擊王的洋基明星內野手拉梅修（ DJ LeMahieu ）上賽季因傷所困，只出賽67場比賽，同時打擊表現也是近幾年來的新低，對此總教練布恩（Aaron Boone）在受訪時談到對於拉梅修新賽季的期待和他目前的身體狀況。

布恩在接受《The Athletic》記者Brendan Kuty訪問時表示:「拉梅修目前看起來很好，我覺得他已經準備好了。」拉梅修整季有一半的時間都因傷所苦，這導致他在打擊部分僅繳出打擊率2成04、2發全壘打和26分打點低迷成績。

對此布恩補充表示:「我絕對不會低估健康的拉梅修能展現出的打擊表現，我希望他新賽季能保持健康，希望他能成為那種抓住機會並全力以赴的球員，我們都知道他有這樣的能力，而且他在防守端上也表現得很出色。」

最後布恩也談到了新球季可能的先發三壘人選:「除拉梅修外，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、維瓦斯（Jorbit Vivas）及培拉薩（Oswald Peraza）都是可能的人選。其中卡布雷拉將獲得一定的機會來試著搶下那個位置，他們都是有能力挺身而出並抓住這個機會的球員們，如果最終三壘這個位置變成大家輪流出賽，也是有可能的，但這個問題絕對是接下來非常令人興奮的難題，希望我們接下來能得到答案。」

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