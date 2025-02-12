東超》桑尼31分領軍 國王2OT氣走馬尼拉挺進四強

桑尼。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王今在東亞超級聯賽小組賽迎戰馬尼拉電氣，此役高潮迭起，雙方兩度延長，國王靠桑尼31分，奧帝、林書緯分別在第四節與2OT飆進關鍵三分彈，以106：96氣走對手，連兩季闖進東超最終4強。

國王賽前戰績3勝2負，馬尼拉電氣則為2勝3敗，此役贏家將獲得前往澳門的門票，林書豪因拉傷大腿今早宣布無法上陣，首節兩隊你來我往，國王一度靠桑尼在外圍開火以及曼尼高上籃得手拉出8：0小高潮，不過馬尼拉隊的反撲來得很快，首節打完取得25：24的些微優勢。

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次節雙方陷入拉鋸，國王靠李愷諺與桑尼輸出曾取得39：31領先，馬尼拉隊緊咬比分，最後35秒靠里奧斯（Jansen Rios）外線破網在上半場結束取得44：42領先。

兩隊前兩節皆是35投17中，命中率48.6%，不過國王外線命中率僅25%，以桑尼拿下17分最佳，李愷諺進帳7分，馬尼拉隊也只有1人得分超過雙位數，米切爾（Akil Mitchell）收下10分。

國王易籃後專注力下降、攻守失序，馬尼拉在甘乃迪（David Kennedy）獨攬12分領軍下，單節打出23：15的攻勢，帶著10分領先進入決勝節。

林書緯在末節開局不久和紐瑟姆（Chris Newsome）相撞後痛苦倒地，遭判阻擋犯規，在板凳席觀戰的哥哥林書豪也相當憤怒。林書緯在經過短暫治療後回到場上，先在倒數6分21秒飆進此役第一記三分彈，幫助國王追到66：72，接下來展現強心臟，再投進一顆超大號三分彈，國王追到只剩1分差，主場響起如雷歡呼。

接下來奧帝的2罰俱中正式幫國王取得超前，在菲律賓連拿4分後，奧帝又在最後14秒飆進追平三分彈，兩隊在正規時間結束戰成78：78平手只能加班再戰。奧帝的三分打讓國王在延長賽有了好的開始，幾乎打滿整場的他隨後還一度出現抽筋情況，最後9秒還握有4分領先的國王，先是林書緯犯規將對方送上罰球線，紐瑟姆2罰1中後，里奧斯搶到進攻籃板在0.01秒射進追平三分彈，兩隊以91：91進入二度延長。

2OT雙方幾乎都在罰球線上決勝負，林書緯在倒數1分10秒三分彈破網幫助國王取得100：96領先，接下來李愷諺上演抄截上籃放進2分，國王領先來到6分，終場以10分差收下勝利。

國王此役得分全由先發5人包辦，板凳群一分未得，桑尼今上場48分鐘繳出全場最高31分，奧帝挹注24分，林書緯和曼尼高都有19分進帳，李愷諺挹注13分。馬尼拉隊以甘乃迪21分最佳，紐瑟姆挹注17分。

桑尼。（記者劉信德攝）

桑尼。（記者劉信德攝）

桑尼。（記者劉信德攝）

桑尼。（記者劉信德攝）

李愷諺禁區出手。（記者劉信德攝）

林書緯快攻拿下2分。（記者劉信德攝）

奧帝禁區尋找出手機會。（記者劉信德攝）

奧帝跳投。（記者劉信德攝）

李愷諺。（記者劉信德攝）

林書緯空中出手投籃。（記者劉信德攝）

林書豪場邊觀戰。（記者劉信德攝）

林書豪場邊觀戰。（記者劉信德攝）

桑尼禁區奮戰。（記者劉信德攝）

林書緯掛彩。（記者劉信德攝）

李愷諺上籃得分。（記者劉信德攝）

奧帝外線出手。（記者劉信德攝）

球迷high到最高點。（記者劉信德攝）

奧帝。（記者劉信德攝）

桑尼振奮揮臂激勵隊友。（記者劉信德攝）

曼尼高延長賽表現出色。（記者劉信德攝）

林書緯關鍵三分球。（記者劉信德攝）

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