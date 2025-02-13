MLB》天使80億「薪水大盜」又要開刀！ 總管透露倫登歸期不明

天使隊明星三壘手倫登將再次開刀，歸期不明。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使以7年2.45億美元（約新台幣80億）簽下的明星三壘手倫登（Anthony Rendon）再度傳出傷情，根據大聯盟官網報導，倫登因為在復健時遭遇挫折，將要進行左臀部手術，預計會缺席很長的一段時間，這讓已經被譽為史上最爛合約之一的操作，價值再打折扣。

倫登在上個賽季三度進入傷病名單，最後一次是因為左腹斜肌拉傷，整季只打57場比賽，天使總管米納斯安（Perry Minasian）透露，他在休賽季進行復健的時候遭遇挫折，會在近期進行臀部手術：「我不會為他的回歸放上時間軸，但他回來應該需要一段時間。」

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倫登在2019年簽約後加盟天使，於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場，繳出0.915不俗的攻擊指數後，就開始一去不復返的傷病輪迴，在接下來2021年到2024年162場的正規賽季場，倫登最多只打了58場比賽，在2019年於國民敲出34轟的他，加盟天使後「合計」只有22轟進帳，攻擊指數是慘烈的0.717，完全不符身價。

更慘的是，球隊2025年與2026年都還欠倫登3850萬美元的薪水，而且在這個休賽季，天使就已經沒有將他視為球隊的不動三壘手，預期會讓他從板凳出發，想不到他現在卻得直接從60天傷病名單出發。「他過去幾周的復健遭遇困難，而我們預計會請數個不同的醫師來觀察他的狀況。」米納斯安表示。

天使在日前以500萬美元簽下古巴好手孟卡達（Yoán Moncada），新賽季他預計就會是天使隊的先發三壘手，不過孟卡達本身也有傷病的疑慮，上個賽季他只打了12場比賽，2023年他的出賽數也不滿100場。

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