晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》天使80億「薪水大盜」又要開刀！ 總管透露倫登歸期不明

2025/02/13 07:16

天使隊明星三壘手倫登將再次開刀，歸期不明。（資料照）天使隊明星三壘手倫登將再次開刀，歸期不明。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使以7年2.45億美元（約新台幣80億）簽下的明星三壘手倫登（Anthony Rendon）再度傳出傷情，根據大聯盟官網報導，倫登因為在復健時遭遇挫折，將要進行左臀部手術，預計會缺席很長的一段時間，這讓已經被譽為史上最爛合約之一的操作，價值再打折扣。

倫登在上個賽季三度進入傷病名單，最後一次是因為左腹斜肌拉傷，整季只打57場比賽，天使總管米納斯安（Perry Minasian）透露，他在休賽季進行復健的時候遭遇挫折，會在近期進行臀部手術：「我不會為他的回歸放上時間軸，但他回來應該需要一段時間。」

倫登在2019年簽約後加盟天使，於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場，繳出0.915不俗的攻擊指數後，就開始一去不復返的傷病輪迴，在接下來2021年到2024年162場的正規賽季場，倫登最多只打了58場比賽，在2019年於國民敲出34轟的他，加盟天使後「合計」只有22轟進帳，攻擊指數是慘烈的0.717，完全不符身價。

更慘的是，球隊2025年與2026年都還欠倫登3850萬美元的薪水，而且在這個休賽季，天使就已經沒有將他視為球隊的不動三壘手，預期會讓他從板凳出發，想不到他現在卻得直接從60天傷病名單出發。「他過去幾周的復健遭遇困難，而我們預計會請數個不同的醫師來觀察他的狀況。」米納斯安表示。

天使在日前以500萬美元簽下古巴好手孟卡達（Yoán Moncada），新賽季他預計就會是天使隊的先發三壘手，不過孟卡達本身也有傷病的疑慮，上個賽季他只打了12場比賽，2023年他的出賽數也不滿100場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中