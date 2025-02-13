中職》曾創跨場連4打席開轟 前兄弟、味全好手曾陶鎔宣布退休

曾陶鎔。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前中信兄弟、味全龍好手曾陶鎔，今天凌晨透過社群媒體IG宣布退休，「結束了，從國小四年級開始的球員生涯」。

現年33歲的曾陶鎔是在2015年中職選秀會獲得中信兄弟第10指名入團，他曾在2017年5月5日的澄清湖球場對富邦悍將單場三響砲，隔天同場地單場雙響砲，兩天合計狂敲5轟，跨場連4打席開轟寫下中職紀錄。

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曾陶鎔在2019年季後擴編選秀會被味全龍隊選中，他於2023年季後被球隊釋出，並轉戰台壽霸龍，如今宣布退休，結束球員生涯。

曾陶鎔生涯在一軍出賽280場，累積27轟、112分打點，平均打擊率0.245，生涯兩度入選中職明星賽。曾陶鎔生涯單季最佳是在2017年，該年出賽90場，交出15轟、50分打點、打擊率0.267的成績。

曾陶鎔的IG全文如下：

結束了 從國小四年級開始的球員生涯

一路走來 遇到的人、事、物

除了感謝還是感謝

棒球讓我學到的不只是球技

還有對一件事情的堅持、執著、不放棄

在棒球裡也認識到很多的人

不只是棒球人、也有不打球

卻比打棒球的還支持棒球的人

我想謝謝幸福國小的教練、學長、同學、學弟

讓我認識棒球、大家聚在一起玩棒球是多麼快樂的事情

謝謝光明國中的教練、學長、同學、學弟

灌輸我們棒球的品德、禮貌、態度、基本訓練是多麼重要的一件事情

謝謝高苑工商的教練、學長、同學、學弟

開始跟大家競爭、同心協力為學校為自己

拼好成績的過程 這是對我們成長最重要的階段

謝謝高苑科大的教練、學長、同學、學弟

讓我們開始學會自主練習、自己安排、自己想辦法

怎麼讓自己變得更強

謝謝國訓對的教練、同學

用職棒的訓練方式來訓練我們

讓我開眼界 原來想打職棒是要付出多大的代價

謝謝綺麗珊瑚的教練、學長、同學

讓我知道原住民在一起打球這球隊可以有奪強就有奪強要奪快樂就有奪快樂

謝謝中信兄弟教練、學長、學弟

讓我學會對於工作的責任、態度、企圖心

謝謝台壽霸龍的教練、學長、同學、學弟

雖然短短的時間 但我們一起當過冠軍的一年

想跟各位教練說

謝謝教練辛苦了

謝謝傾囊相授的一切

想跟各位隊友說

我也很想像思齊學長

把大家集合到球場看我退休

真的很抱歉沒能打到光榮退役

辜負了大家的期望

但我不後悔走過這一段

許多事的是必經必學習的

回顧起來 感謝主我很幸福了

要能打到這個階段

最要謝謝家人的支持、鼓勵

犧牲了很多讓我追逐我的夢想

我自覺棒球讓我最光榮的時刻是

我可以讓我的爸爸媽媽、家人

來到現場頒獎給我 我真的爆哭

現在結束了 球員

我會帶著棒球讓我學到的東西

往我人生的下一階段走

我也想謝謝12強的冠軍隊英雄們

謝謝你們為台灣拿下一個冠軍

身為一個棒球人 真的很驕傲

謝謝各位球迷的愛戴以及鼓勵

真的很幸福 追逐夢想的過程

有你們的陪伴

這路上因為有你們

所以這故事才會精彩

最後的最後 最壓軸的是

感謝上帝

安排的這一切一切

我依然把自己交在祢手中

尋求祢的引導和帶領

未來的路上我依然信靠祢

求祢的帶領引導走上祢要我走的道路

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