MLB》佐佐木朗希招牌武器出鞘！ 道奇老將驚呼：從未見過（影音）

道奇隊佐佐木朗希。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在今天展開春訓首次的投手訓練,「令和怪物」佐佐木朗希在與資深捕手巴恩斯(Austin Barnes)練投後獲得極高的評價。

今天佐佐木朗希在練投時,道奇棒球營運總裁佛里曼(Andrew Friedman),神獸克蕭(Clayton Kershaw)與兩屆塞揚名投史奈爾(Blake Snell)都站在旁邊觀看,佐佐木朗希一共投了35顆球。

請繼續往下閱讀...

接捕的巴恩斯在接到佐佐木朗希的直球以及指叉球後高喊:「我的天!」後續巴恩斯在接受訪問的時候表示,接捕的感覺很好:「以前從來沒有見過這樣的球。他的(指叉球)跟山本由伸的不同,有時候會很難接捕。我很期待看到他的表現。」

根據今天道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)透露,佐佐木朗希預計會在東京海外賽對決小熊的比賽投球,有望擔綱第二戰的先發投手,而第一戰則預計會是山本由伸。

Roki Sasaki’s throwing a bullpen as Andrew Friedman looks on. pic.twitter.com/Bm29oiys36