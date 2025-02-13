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MLB》佐佐木朗希招牌武器出鞘！ 道奇老將驚呼：從未見過（影音）

2025/02/13 07:33

道奇隊佐佐木朗希。（美聯社）道奇隊佐佐木朗希。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在今天展開春訓首次的投手訓練，「令和怪物」佐佐木朗希在與資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）練投後獲得極高的評價。

今天佐佐木朗希在練投時，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman），神獸克蕭（Clayton Kershaw）與兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）都站在旁邊觀看，佐佐木朗希一共投了35顆球。

接捕的巴恩斯在接到佐佐木朗希的直球以及指叉球後高喊：「我的天！」後續巴恩斯在接受訪問的時候表示，接捕的感覺很好：「以前從來沒有見過這樣的球。他的（指叉球）跟山本由伸的不同，有時候會很難接捕。我很期待看到他的表現。」

根據今天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，佐佐木朗希預計會在東京海外賽對決小熊的比賽投球，有望擔綱第二戰的先發投手，而第一戰則預計會是山本由伸。

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