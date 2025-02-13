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MLB》紅雀日裔好手努特巴爾打贏仲裁 本季領9770萬元薪水

2025/02/13 07:58

努特巴爾。（資料照，美聯社）努特巴爾。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）今天打贏薪資仲裁，本季薪水為295萬美元。而紅雀工具人多諾文（Brendan Donovan）則是輸掉薪資仲裁，本季薪水為285萬美元。截至目前為止，今年大聯盟薪資仲裁，球團方取得4勝3敗。

現年27歲的努特巴爾上季受到傷勢影響，整季出賽109場，交出12轟、45分打點，打擊三圍是0.244/0.342/0.417，整體攻擊指數為0.759，去年領76.1萬美元薪水。

今年是努特巴爾首次進入仲裁年，如今他打贏薪資仲裁，獲得295萬美元薪水（約新台幣9770萬元），而非紅雀球團開出的245萬美元。

上個月剛滿28歲的多諾文，去年出賽153場，交出14轟、73分打點都是生涯新高，打擊率2成78，整體攻擊指數為0.759。多諾文上季領75萬7200美元薪水，他要求拿330萬美元薪水，球團開出285萬美元，雙方進入薪資仲裁，多諾文最後打輸仲裁。

現年26歲的紅雀右投帕蘭特（Andre Pallante）要求拿210萬美元，球團開出192.5萬美元，預計結果將在當地時間週四公布。帕蘭特上季出賽29場有20場先發，戰績8勝8敗、防禦率3.78。

此外，這三名紅雀選手都是首次具備薪資仲裁資格。

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