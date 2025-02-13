MLB》大谷翔平復原神速！18次揮棒狂敲10轟 即將登上投手丘

大谷翔平在平地練投，已經可以混用變化球。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊MVP大谷翔平在休賽季持續為重返二刀流邁進，今天傳出好消息，他預計將會在本周末就展開練投，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）更透露，大谷翔平重拾二刀流的進度可能會比先前預測得還快。

根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）撰文指出，大谷翔平預計會在本周末的某個時刻展開春訓首次的牛棚練投，而這是讓大谷能夠重返投手丘的關鍵，更讓他原本被預計要五月才能回歸的進度有望提前。

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大谷翔平在經歷第二次的手肘韌帶手術過後，自2023年8月起就再也沒有於大聯盟的正式比賽中登板，去年大谷翔平持續進行復建，並開始牛棚練投，但未能在季後賽登板面對打者。今年大谷翔平在投捕報到日前就已經抵達亞利桑那的春訓基地，為的就是持續進行他手肘的復建，以及去年在季後賽所遭遇的肩膀傷勢復建。

大谷翔平現在已經能夠在平地進行練投，並開始在投球當中夾雜變化球，包含指叉球、曲球、卡特球，以及他招牌的橫掃球。在被問到本周將要開始上丘練投時，大谷回應：「比較像是去適應投手丘的坡度，我還不確定（練習）強度會多大。」

大谷翔平在春訓持續復健當中。（美聯社）

羅伯斯表示，大谷翔平將不會在仙人掌聯盟的比賽投球，但他強調，大谷翔平重返的二刀流的時間將會比預期還要早。

在動完肩膀手術的僅僅三個月後，大谷翔平於今天進行打擊練習，在18次揮棒就轟出10發全壘打，大谷翔平透露，自己還在處理肩膀活動範圍的問題，但他認為已經快要達到自己的理想狀態。「我曾經歷過手肘傷勢的復建，但肩膀的情況更為複雜，我確實相信這部分需要耐心。」

在投、打都逐漸邁向正軌之際，羅伯斯透露，他對大谷翔平在春訓的限制就是跑壘，上個賽季大谷翔平跑出59次盜壘成功，並以「54轟、59盜」成功寫下史上第一個「50、50」賽季，但今年他回到投手丘後，盜壘次數預計將會減少，羅伯斯也表示，他禁止大谷翔平在仙人掌聯盟的比賽盜壘。

談起今年將重拾二刀流的狀況，大谷翔平說道：「我確實希望能打越多越好，出賽越多場次越好。但如果球隊認為我應該要休息，那我就會遵照他們的指示。」

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