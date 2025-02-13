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MLB》柯爾休賽季跳脫合約又回洋基領47億約 「我只想待在這裡」

2025/02/13 08:47

柯爾（左）。（今日美國）柯爾（左）。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）去年季後一度跳脫合約，最後仍選擇續留條紋軍。柯爾今天在球隊春訓基地受訪表示，「我只想待在這裡。」

柯爾去年春訓期間受到手肘傷勢影響，上季直到6月才迎來賽季初登板。柯爾去年先發17場，戰績8勝5敗、防禦率3.41。柯爾表示，與前幾年相比，他目前的狀態非常好，部分原因是休賽季比以往更早開始投球訓練。

柯爾在2019年季後與洋基簽下9年3.24億美元的合約，這份合約將於2028年到期。柯爾去年季後一度選擇跳脫合約，洋基可透過增加2029年3600萬美元合約的選擇權，讓柯爾的跳脫權失效，但洋基不願多加1年約，讓柯爾有機會成自由球員，最後雙方經過協商，柯爾決定續留條紋軍，沿用剩下4年1.44億美元合約（約新台幣47.6億）。

「我的想法一直都是留下來，沒有其他打算。」柯爾表示，「我很高興能回到這裡，回到洋基球場。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，他與柯爾會談後消除可能出現的尷尬，「他回來後坦率地談論這事，讓我們稍微鬆口氣，還有一些笑聲。當然，我非常高興他能夠回來。」

柯爾。（今日美國）柯爾。（今日美國）

對於前隊友、明星強打索托（Juan Soto）以15年7.65億美元大約轉戰大都會，柯爾表示，「他是一名非常出色的選手，對我們影響極大，觀看他的比賽、與他共事都是一種享受。因此，我們會有一定程度想念Juan，但洋基的魅力在於有能力補強陣容、填補空缺，目標就是重返世界大賽。」

洋基隊去年在世界大賽以1勝4敗不敵道奇，無緣自2009年再度奪冠。柯爾談到球隊的失利時說，「我們為球隊所做的一切感到自豪，與此同時，我們結束賽季時心中充滿苦澀和極度糟糕的感覺。」對於部分道奇選手嘲諷洋基隊，柯爾說並沒有很在意這些言論。

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