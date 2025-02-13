晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇山本由伸將任東京開幕戰先發！ 小熊主帥仍沒把話說死

2025/02/13 08:33

道奇確定由山本由伸擔任日本系列賽的首戰先發。（圖片取自X）道奇確定由山本由伸擔任日本系列賽的首戰先發。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟道奇與小熊即將在下個月3月18、19日於東京巨蛋展開海外賽，道奇今天確定山本由伸將會擔任開幕戰先發，儘管小熊方面還不確定今永昇太會在哪一場先發，但目前有很高的機率會出現一場由兩位日本先發投手對決的比賽。

小熊主帥康索（Craig Counsell）在上周日就表態，陣中日籍左投今永昇太預計會擔任海外賽其中一場比賽的先發，「昇太會在日本投球。我認為這有點像是強制的。老實說，我不認為我有選擇。」而道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在今天表示，「可以說，山本由伸將會是第一場的先發。」

不過當康索被問到羅伯斯的發言時，他拒絕透露今永昇太是否就是開幕戰的先發：「我還沒有準備好這樣說。」道奇隊除了首戰先發預計會是山本由伸外，羅伯斯也表示，佐佐木朗希有可能會是第二戰的先發投手，不過是否登板取決於他首次大聯盟春訓的狀況。

本次小熊與道奇的系列賽飄著濃濃的日本味，道奇隊裡有著三屆MVP大谷翔平以及山本由伸、佐佐木朗希兩位日本投手，且總教練羅伯斯也是在沖繩出生。小熊隊裡面則有先發投手今永昇太以及打者鈴木誠也。

今年的東京海外賽將會是大聯盟史上第六次在日本舉行的例行賽，今永昇太以及山本由伸預計會成為史上第四與第五位，在東京巨蛋以大聯盟球員身分出賽的日本投手，前三位分別是松坂大輔、岡島秀樹、菊池雄星。

康索直言：「這將會是趟非常精采的旅程，對我們來說會是一趟絕佳的文化之旅，也會是一趟增進團隊凝聚力的旅程。對我們的球員來說更是一趟不可思議的棒球旅程。就所有層面來看，我們都很幸運能夠參加這次的海外賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中