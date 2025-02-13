MLB》道奇山本由伸將任東京開幕戰先發！ 小熊主帥仍沒把話說死

道奇確定由山本由伸擔任日本系列賽的首戰先發。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟道奇與小熊即將在下個月3月18、19日於東京巨蛋展開海外賽，道奇今天確定山本由伸將會擔任開幕戰先發，儘管小熊方面還不確定今永昇太會在哪一場先發，但目前有很高的機率會出現一場由兩位日本先發投手對決的比賽。

小熊主帥康索（Craig Counsell）在上周日就表態，陣中日籍左投今永昇太預計會擔任海外賽其中一場比賽的先發，「昇太會在日本投球。我認為這有點像是強制的。老實說，我不認為我有選擇。」而道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在今天表示，「可以說，山本由伸將會是第一場的先發。」

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不過當康索被問到羅伯斯的發言時，他拒絕透露今永昇太是否就是開幕戰的先發：「我還沒有準備好這樣說。」道奇隊除了首戰先發預計會是山本由伸外，羅伯斯也表示，佐佐木朗希有可能會是第二戰的先發投手，不過是否登板取決於他首次大聯盟春訓的狀況。

本次小熊與道奇的系列賽飄著濃濃的日本味，道奇隊裡有著三屆MVP大谷翔平以及山本由伸、佐佐木朗希兩位日本投手，且總教練羅伯斯也是在沖繩出生。小熊隊裡面則有先發投手今永昇太以及打者鈴木誠也。

今年的東京海外賽將會是大聯盟史上第六次在日本舉行的例行賽，今永昇太以及山本由伸預計會成為史上第四與第五位，在東京巨蛋以大聯盟球員身分出賽的日本投手，前三位分別是松坂大輔、岡島秀樹、菊池雄星。

康索直言：「這將會是趟非常精采的旅程，對我們來說會是一趟絕佳的文化之旅，也會是一趟增進團隊凝聚力的旅程。對我們的球員來說更是一趟不可思議的棒球旅程。就所有層面來看，我們都很幸運能夠參加這次的海外賽。」

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