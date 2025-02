NBA》拓荒者探花受傷 金塊斯特勞瑟遞補新秀挑戰賽

斯特勞瑟替補入選新秀挑戰賽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星週即將到來,入選新秀挑戰賽的拓荒者探花韓德森(Scoot Henderson)近期因腳踝受傷,確認無法參賽,空缺名額將由金塊的斯特勞瑟(Julian Strawther)補上。

聯盟官方宣佈,韓德森的空缺由斯特勞瑟頂上,加入由里奇蒙德(Mitch Richmond)執教的「Team M」,隊友包含湯普森兄弟(Amen Thompson、Ausar Thompson)、卡馬拉(Toumani Camara)、米希(Yves Missi)、卡林頓(Bub Carrington)、庫利巴利(Bilal Coulibaly)。

今年為斯特勞瑟生涯第二個賽季,本季至今出賽54場,繳出9.6分、三分命中率36.2%的成績,替補出賽總共拿下479分,是所有二年級板凳最多。近期因球隊傷兵問題被拉上先發,先發3場球隊全勝。

在替補韓德森後,斯特勞瑟成為金塊隊史第17位入選新秀挑戰賽的球員,上一位為2023年的海蘭德(Bones Hyland)。

Our Rising Star is headed to All-Star



Well deserved, Julian! pic.twitter.com/UJ8d3m7Rtu