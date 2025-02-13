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NBA》拓荒者探花受傷 金塊斯特勞瑟遞補新秀挑戰賽

2025/02/13 09:01

斯特勞瑟替補入選新秀挑戰賽。（資料照，法新社）斯特勞瑟替補入選新秀挑戰賽。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星週即將到來，入選新秀挑戰賽的拓荒者探花韓德森（Scoot Henderson）近期因腳踝受傷，確認無法參賽，空缺名額將由金塊的斯特勞瑟（Julian Strawther）補上。

聯盟官方宣佈，韓德森的空缺由斯特勞瑟頂上，加入由里奇蒙德（Mitch Richmond）執教的「Team M」，隊友包含湯普森兄弟（Amen Thompson、Ausar Thompson）、卡馬拉（Toumani Camara）、米希（Yves Missi）、卡林頓（Bub Carrington）、庫利巴利（Bilal Coulibaly）。

今年為斯特勞瑟生涯第二個賽季，本季至今出賽54場，繳出9.6分、三分命中率36.2%的成績，替補出賽總共拿下479分，是所有二年級板凳最多。近期因球隊傷兵問題被拉上先發，先發3場球隊全勝。

在替補韓德森後，斯特勞瑟成為金塊隊史第17位入選新秀挑戰賽的球員，上一位為2023年的海蘭德（Bones Hyland）。

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