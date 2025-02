MLB》感謝老將羅哈斯讓出11號背號 佐佐木朗希贈送高級清酒

佐佐木朗希(左)贈送清酒給羅哈斯(右)。(取自道奇社群媒體X)

〔體育中心/綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希在休賽季透過入札制度,加盟衛冕軍洛杉磯道奇,展開旅美生涯。佐佐木朗希為了感謝35歲老將羅哈斯(Miguel Rojas)讓出11號的球衣背號,今天特地送上日本知名清酒「獺祭」、以及兩個玻璃製的江戶切子清酒杯作為回禮。

道奇官方社群媒體X今天PO出影片,佐佐木朗希先是用日文感謝羅哈斯讓出背號,並贈送清酒禮盒和清酒杯給羅哈斯,雙方也合影留念。

羅哈斯表示,「我真的很感謝,雖然我多次強調,你不必為我做什麼。年輕選手有時候會把球衣背號讓給老將,但對我來說,能把號碼給你讓我備感欣慰。」

「我知道這個背號對你來說意義重大,同樣地,11號對我和這支球團也有著特殊的意義。你要知道,在我穿11號之前,這個背號是另一位在洛杉磯頗受歡迎的人(指莫塔,Manny Mota)。這些選手在我們球隊的文化中極為重要,希望我們能延續這樣的事情。」羅哈斯說。

羅哈斯表示,他可能會珍藏這個清酒禮盒,提到自己家裡有一個酒吧,陳列一些特別的酒,像是道奇名投克蕭(Clayton Kershaw)在2014年投出無安打比賽後送給隊上每位選手一瓶酒,「這瓶酒我也會放在那。」

此外,日本巨星大谷翔平在2023年12月決定加入道奇,當時為了感謝隊友凱利(Joe Kelly)讓出17號球衣,因此特地送一輛保時捷轎車。

