MLB》感謝老將羅哈斯讓出11號背號 佐佐木朗希贈送高級清酒

佐佐木朗希（左）贈送清酒給羅哈斯（右）。（取自道奇社群媒體X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希在休賽季透過入札制度，加盟衛冕軍洛杉磯道奇，展開旅美生涯。佐佐木朗希為了感謝35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）讓出11號的球衣背號，今天特地送上日本知名清酒「獺祭」、以及兩個玻璃製的江戶切子清酒杯作為回禮。

道奇官方社群媒體X今天PO出影片，佐佐木朗希先是用日文感謝羅哈斯讓出背號，並贈送清酒禮盒和清酒杯給羅哈斯，雙方也合影留念。

請繼續往下閱讀...

羅哈斯表示，「我真的很感謝，雖然我多次強調，你不必為我做什麼。年輕選手有時候會把球衣背號讓給老將，但對我來說，能把號碼給你讓我備感欣慰。」

「我知道這個背號對你來說意義重大，同樣地，11號對我和這支球團也有著特殊的意義。你要知道，在我穿11號之前，這個背號是另一位在洛杉磯頗受歡迎的人（指莫塔，Manny Mota）。這些選手在我們球隊的文化中極為重要，希望我們能延續這樣的事情。」羅哈斯說。

羅哈斯表示，他可能會珍藏這個清酒禮盒，提到自己家裡有一個酒吧，陳列一些特別的酒，像是道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）在2014年投出無安打比賽後送給隊上每位選手一瓶酒，「這瓶酒我也會放在那。」

此外，日本巨星大谷翔平在2023年12月決定加入道奇，當時為了感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出17號球衣，因此特地送一輛保時捷轎車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

From one number 11 to another. pic.twitter.com/lZlpEJbUs7 — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） February 12, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法