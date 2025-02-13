MLB》紅襪瞄準兩大明星三壘手 大聯盟官網：柏格曼比較適合

大聯盟記者登頓認為柏格曼比較適合紅襪。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪休賽季補強計畫尚未結束，目前想在三壘防線補進右打好手，並傳出兩位明星柏格曼（Alex Bregman）、艾倫納多（Nolan Arenado）仍在球隊的補強雷達中，不過大聯盟官網認為，柏格曼會比較適合現在的紅襪。

大聯盟記者登頓（John Denton）指出，目前艾倫納多、柏格曼都還在紅襪的雷達上，不過認為紅襪比較適合簽下柏格曼，主因在於紅襪陣中三壘已經有德弗斯（Rafael Devers），考量到柏格曼可以守二壘，在守備位子上比較不會衝突。

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而如果引進艾倫納多，德弗斯可能要移防一壘或變指定打擊，屆時將會取代掉卡薩斯（Triston Casas）或吉田正尚。

目前傳出洋基、道奇等有意追逐艾倫納多，登頓指出，紅襪仍是多支有意交易他的球隊之一，同時也是眾多球隊的領跑者。

不過比起艾倫納多，登頓表示紅襪球團其實更想簽下柏格曼，近日才有消息傳出，柏格曼的下家已經縮小到3支球隊，分別為紅襪、小熊以及老虎，另一位大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）透露，柏格曼已經收到了這些球隊開出來的複數年合約。

紅襪有想交易來艾倫納多。（資料照，美聯社）

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