晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪瞄準兩大明星三壘手 大聯盟官網：柏格曼比較適合

2025/02/13 09:49

大聯盟記者登頓認為柏格曼比較適合紅襪。（資料照，法新社）大聯盟記者登頓認為柏格曼比較適合紅襪。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪休賽季補強計畫尚未結束，目前想在三壘防線補進右打好手，並傳出兩位明星柏格曼（Alex Bregman）、艾倫納多（Nolan Arenado）仍在球隊的補強雷達中，不過大聯盟官網認為，柏格曼會比較適合現在的紅襪。

大聯盟記者登頓（John Denton）指出，目前艾倫納多、柏格曼都還在紅襪的雷達上，不過認為紅襪比較適合簽下柏格曼，主因在於紅襪陣中三壘已經有德弗斯（Rafael Devers），考量到柏格曼可以守二壘，在守備位子上比較不會衝突。

而如果引進艾倫納多，德弗斯可能要移防一壘或變指定打擊，屆時將會取代掉卡薩斯（Triston Casas）或吉田正尚。

目前傳出洋基、道奇等有意追逐艾倫納多，登頓指出，紅襪仍是多支有意交易他的球隊之一，同時也是眾多球隊的領跑者。

不過比起艾倫納多，登頓表示紅襪球團其實更想簽下柏格曼，近日才有消息傳出，柏格曼的下家已經縮小到3支球隊，分別為紅襪、小熊以及老虎，另一位大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）透露，柏格曼已經收到了這些球隊開出來的複數年合約。

紅襪有想交易來艾倫納多。（資料照，美聯社）紅襪有想交易來艾倫納多。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中