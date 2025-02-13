MLB》道奇兩大將進度落後！ 菲利浦斯恐懼：可能再也投不到90英哩

菲利浦斯在去年國聯冠軍戰登板，但他坦言當時狀況並不好。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊春訓傳出壞消息，那就是主戰牛棚菲利浦斯（Evan Phillips）以及火球男寇派克（Michael Kopech）兩人目前的進度都比預期要來得落後。

菲利浦斯是最近三年道奇最穩定的後援投手，但他在去年季後賽遭受了右肩後側旋轉肌腱撕裂傷，導致無法在世界大賽登板。不過好消息是，他的傷勢只需要透過注射高濃度血小板進行治療，而不用動刀。

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菲利浦斯受訪時表示，他在去年國聯冠軍賽第四戰對大都會登板後感覺到疲勞，在第六戰時他再度登板並化解自己造成的滿壘危機，原本球隊打算讓他投下一局，但菲利浦斯回憶當時的情況，他認為如果再投下去，那將會變得非常糟糕：「可能不只是受傷，或許我有可能再也投不到90英哩，我有可能會再也無法發揮自己的實力。」

原本道奇跟菲利浦斯都希望能夠在世界大賽回歸，但最終這個願望沒有實現，目前菲利浦斯還在投球課表的初期，包含平地練投變化球。現在菲利浦斯認為他的肩膀狀態比過去同時期約落後一個月，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也認為他跟其他後援投手比起來的調整狀況是更慢的。此外，羅伯斯也透露寇派克同樣進度落後。先前寇派克曾被傳出有右前臂發炎的狀況，但球團指出沒有結構性的損傷。

寇派克傳出右前臂發炎，今年進度同樣落後。（資料照）



儘管兩大牛棚主力因傷可能無法準時開季，但道奇休賽季不僅簽下史考特（Tanner Scott）跟葉茲（Kirby Yates），還將崔南（Blake Treinen）給簽回，讓他們有餘裕在等待菲利浦斯與寇派克回歸前，依舊保持足夠的牛棚強度。

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