MLB》想賣10屆金手套艾倫納多卻不如意 紅雀總裁坦言可能會尷尬

艾倫納多。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀有意拍賣10屆金手套三壘好手艾倫納多（Nolan Arenado），曾想把他送至太空人，卻遭艾倫納多動用不可交易條款拒絕，目前紅雀尚未找到買家。紅雀棒球事務總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）今天表示，仍會嘗試交易艾倫納多。

紅雀今天開始展開春訓，但艾倫納多尚未被交易，他預計會在當地時間週日到佛州朱庇特（Jupiter）參加球隊春訓。

請繼續往下閱讀...

「我們都是成年人。」莫茲里爾克談到艾倫納多的狀況時表示，「會尷尬嗎？我認為可能會有一點尷尬的時刻，但他目前仍是聖路易紅雀隊一員，我們都明白，一旦你在這裡，就要向前邁進。」

「這是否意味著會在春訓期間完成某些事情？可能吧，但這時候無法保證任何事情。」莫茲里爾克說。

艾倫納多生涯八度入選明星賽，去年出賽152場，繳出16轟、71分打點、打擊率2成72的成績。艾倫納多傳出給紅雀隊願意前往的球隊名單中，包含洋基、紅襪、道奇、教士、天使等球隊。

莫茲里爾克說，「最終，我能選的球隊名單不多，並不是我有29隊可以選擇。所以我只能努力尋找可以和哪些球隊合作。顯然，這件事並沒有達到我們許多人期望的進度發展。」

紅雀棒球事務總裁莫茲里爾克。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法