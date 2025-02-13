NBA》士官長到來是否影響庫明加未來 勇士老闆：在跟我開玩笑嗎？

庫明加（中）。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊在交易大限前向熱火換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），並馬上給他一張2年1.21億美元的延長合約，對此美媒《The Athletic》勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）撰文提到，巴特勒的到來是否會影響陣中年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的未來。

庫明加是勇士在2021年首輪第7順位選進的大物，身高6尺8吋且噸位足夠的他是近年各支球隊在建隊時相當重視的側翼，儘管勇士因為兩條時間軸的策略，沒有盡全力培養這位好手，但他仍在有限時間內逐漸進步，上季繳出場均16.1分的表現，本季更進步到16.8分、5.0籃板，兩項數據都創生涯新高。

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在巴特勒到來後，勇士的薪資因此上漲不少，而庫明加在本季就會成為受限自由球員，在團隊整體薪資高漲的情況下，能否續留庫明加便成為一個問號，《The Athletic》向老闆拉寇伯（Joe Lacob）詢問巴特勒到來是否會讓庫明加的情況變得複雜時回應：「為何？」

接著記者提到，由於巴特勒下季比威金斯（Andrew Wiggins）的薪水還多2590萬美元時，拉寇伯說道：「對，所以？」記者追問，那拉寇伯跟勇士是否會盡一切力量來保留住庫明加，這位可能進入下季側翼薄弱的市場的球員？拉寇伯給出正面回應：「絕對，100%。你在跟我開玩笑嗎？我愛這傢伙，我們都愛他。」

巴特勒、格林、柯瑞。（資料照）

史雷特提到，現在對勇士來說出現一些有利的因素，其一就是新的電視轉播合約將讓奢侈稅線提高，下個賽季的奢侈稅線預計會是1.879億美元，而第一條稅線預計會是1.959億美元，第二條稅線則是2.078億美元（實際尚代公佈）。

休賽季庫明加的經紀人肯定會為庫明加向勇士尋求一張新秀頂薪合約，年薪預計會落在3860萬美元左右，比柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒都低，大概與暴龍給英葛蘭（Brandon Ingram）跟金塊給小波特（Michael Porter Jr.）的合約相仿。目前的疑問是，勇士是否願意給庫明加這麼多的錢，並是否認為柯瑞、格林（Draymond Green）、巴特勒與庫明加能夠在接下來成為球隊的四人核心。

庫明加在巴特勒的第一場比賽結束後稱讚道：「對我們來很棒，我認為特別是對我而言，能待在他身邊，學習他所做的事情，我感覺就像是看到我自己，我們的打法有點相像。」巴特勒也提到對小老弟的印象：「我認為我們會一起度過很多時間。我會認為我能讓他的工作變得更加簡單，而他也會讓我的工作變得簡單。他會是對方也需要去看防的球員，他們必須注意他。防守端上，你得到另一個可以換防，可以挑戰對手投籃的球員。」

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