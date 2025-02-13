MLB》教士4年18億台幣約簽右投皮維塔 今年薪水僅100萬美元

皮維塔。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕31歲右投皮維塔（Nick Pivetta）去年季後婉拒紅襪提出的合格報價，成為自由球員。根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，皮維塔將以4年5500萬美元（約新台幣18億）加盟教士，填補教士隊填補先發陣容。

帕桑表示，皮維塔與教士隊這份合約中，將獲得300萬美元簽約金，今年領100萬美元薪水。皮維塔在2026年可拿1900萬美元，2027年領1400萬美元，2028年領1800萬美元薪水。帕桑也提到，皮維塔第二年和第三年的合約後，都有權選擇跳脫合約。

請繼續往下閱讀...

皮維塔上季效力紅襪，整季出賽27場有26場先發，戰績6勝12敗、防禦率4.14，共投145.2局賞172次三振、丟36次保送，被打擊率0.231，挨28轟是生涯單季新高，單季保送率僅6.1％是生涯新低。皮維塔過去4年多待在紅襪隊，平均吃下156局，平均防禦率4.33。

《ESPN》分析，教士隊在2025年的團隊薪資來到1.94億美元，比去年開幕戰的時候增加約3000萬美元。皮維塔的這份合約能讓教士連兩年休賽季控制團隊薪資。

皮維塔加入教士隊，球隊將有席斯（Dylan Cease）、達比修有、金恩（Michael King）等先發好手，蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron）、瓦茲奎茲（Randy Vasquez）預計爭取第五號先發位置。

教士主力先發之一的瑪斯古夫（Joe Musgrove）休賽季動手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），今年賽季預計報銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法