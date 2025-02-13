晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》教士4年18億台幣約簽右投皮維塔 今年薪水僅100萬美元

2025/02/13 10:52

皮維塔。（資料照，今日美國）皮維塔。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕31歲右投皮維塔（Nick Pivetta）去年季後婉拒紅襪提出的合格報價，成為自由球員。根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，皮維塔將以4年5500萬美元（約新台幣18億）加盟教士，填補教士隊填補先發陣容。

帕桑表示，皮維塔與教士隊這份合約中，將獲得300萬美元簽約金，今年領100萬美元薪水。皮維塔在2026年可拿1900萬美元，2027年領1400萬美元，2028年領1800萬美元薪水。帕桑也提到，皮維塔第二年和第三年的合約後，都有權選擇跳脫合約。

皮維塔上季效力紅襪，整季出賽27場有26場先發，戰績6勝12敗、防禦率4.14，共投145.2局賞172次三振、丟36次保送，被打擊率0.231，挨28轟是生涯單季新高，單季保送率僅6.1％是生涯新低。皮維塔過去4年多待在紅襪隊，平均吃下156局，平均防禦率4.33。

《ESPN》分析，教士隊在2025年的團隊薪資來到1.94億美元，比去年開幕戰的時候增加約3000萬美元。皮維塔的這份合約能讓教士連兩年休賽季控制團隊薪資。

皮維塔加入教士隊，球隊將有席斯（Dylan Cease）、達比修有、金恩（Michael King）等先發好手，蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron）、瓦茲奎茲（Randy Vasquez）預計爭取第五號先發位置。

教士主力先發之一的瑪斯古夫（Joe Musgrove）休賽季動手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），今年賽季預計報銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中